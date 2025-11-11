Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ukrayna ve İngiltere'den film gibi plan! Rus savaş uçağını kaçıracaklardı, son anda yakalandılar

Ukrayna ve İngiltere’den film gibi plan! Rus savaş uçağını kaçıracaklardı, son anda yakalandılar

Güncelleme:
Ukrayna ve İngiltere’den film gibi plan! Rus savaş uçağını kaçıracaklardı, son anda yakalandılar
Ukrayna ve İngiltere istihbaratının, hipersonik Kinzhal füzesi taşıyan MiG-31 tipi savaş uçağını kaçırmak için Rus pilotlara milyonlarca dolar teklif ettiğini öne sürüldü.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Askeri İstihbaratı’nın (HUR), İngiltere’nin desteğiyle Kinzhal füzesi yüklü bir MiG-31 savaş uçağını kaçırma planını engellediklerini duyurdu.

Açıklamada, “Ukrayna ve İngiliz denetçiler, Rus pilotlara 3 milyon dolar teklif ederek uçağı yurtdışına kaçırmak istedi. Plan, NATO’nun Güneydoğu Avrupa’daki en büyük hava üssünün bulunduğu Romanya’nın Constanta kentine yönelmişti” denildi.

FSB, operasyonun “Rusya-Ukrayna Savaşı’nda tırmanışa yol açabilecek büyük bir provokasyonu” önlediğini savundu.

RUS PİLOTLARA VATANDAŞLIK VAADİ

Rus devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, pilotlara para ödülünün yanı sıra Batılı ülkelerde vatandaşlık teklif edildiği ileri sürüldü.

Bir pilot, “Uçağımın düştüğüne dair sahte bir rapor hazırlanacağı ve bu şekilde yurt dışına çıkmam sağlanacaktı” sözleriyle süreci anlattı.

RUSYA'DAN MİSİLLEME

FSB açıklamasının ardından Rus ordusu, Ukrayna’nın Brovary kentindeki elektronik istihbarat merkezine ve Hmelnitskiy bölgesinde konuşlu F-16 üslerine Kinzhal füzeleriyle saldırı düzenledi.

Rusya’nın “hipersonik” olarak tanımladığı Kinzhal füzeleri, yüksek hızları ve manevra kabiliyetleri nedeniyle savunma sistemlerinin tespit etmekte zorlandığı silahlar arasında yer alıyor.

Ukrayna ve İngiltere’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Rusya’nın bu iddiası, Moskova–Londra hattında yeni bir casusluk krizinin fitilini ateşledi.

