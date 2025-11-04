Acun Ilıcalı’dan şaşırtan duyuru! Mert Nobre, Survivor 2026 Ünlüler-All Star’da yarışacak

‘Survivor 2026’ Ünlüler - All Star sezonu için geri sayım başladı. Yarışmanın merakla beklenen yeni sezonunda yer alacak isimler tek tek açıklanırken, izleyiciler büyük bir heyecanla kadroyu takip ediyor.

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamalarla, Survivor 2026’ya katılacak ünlü isimleri art arda duyuruyor. Şu ana kadar yarışmaya katılacak isimler arasında şarkıcı Bayhan, oyuncu Dilan Çıtak ve Keremcem gibi ünlüler resmen açıklanmıştı.

MERT NOBRE, SURVIVOR PARKURUNDA TER DÖKECEK

Son olarak Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, eski futbolcu Mert Nobre’nin de Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Ilıcalı paylaşımında “Efsane futbolcu Mert Nobre Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü ve takipçilerini şaşırttı.