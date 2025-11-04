Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Acun Ilıcalı’dan şaşırtan duyuru! Mert Nobre, Survivor 2026 Ünlüler-All Star’da yarışacak

Acun Ilıcalı’dan şaşırtan duyuru! Mert Nobre, Survivor 2026 Ünlüler-All Star’da yarışacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Acun Ilıcalı’dan şaşırtan duyuru! Mert Nobre, Survivor 2026 Ünlüler-All Star’da yarışacak
Acun Ilıcalı, Survivor, Mert Nobre, Futbolcu, Youtube, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski futbolcu Mert Nobre, Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosuna dahil oldu. Acun Ilıcalı’nın sosyal medya üzerinden duyurduğu gelişme, takipçiler arasında kısa sürede büyük ilgi ve şaşkınlığa neden oldu.

Survivor 2026’ Ünlüler - All Star sezonu için geri sayım başladı. Yarışmanın merakla beklenen yeni sezonunda yer alacak isimler tek tek açıklanırken, izleyiciler büyük bir heyecanla kadroyu takip ediyor.

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamalarla, Survivor 2026’ya katılacak ünlü isimleri art arda duyuruyor. Şu ana kadar yarışmaya katılacak isimler arasında şarkıcı Bayhan, oyuncu Dilan Çıtak ve Keremcem gibi ünlüler resmen açıklanmıştı.

MERT NOBRE, SURVIVOR PARKURUNDA TER DÖKECEK

Son olarak Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, eski futbolcu Mert Nobre’nin de Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Ilıcalı paylaşımında “Efsane futbolcu Mert Nobre Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı’dan şaşırtan duyuru! Mert Nobre, Survivor 2026 Ünlüler-All Star’da yarışacak - 1. Resim

Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü ve takipçilerini şaşırttı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye - İran voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar İslami Dayanışma Oyunları'nda!Pakistan’da Yüksek Mahkeme’de patlama meydana geldi! 12'den fazla yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
‘Nursel Ergin ile Mutfak Bahane’ yeni sezon heyecanıyla geliyor! Tarih belli oldu - Magazin‘Nursel Ergin ile Mutfak Bahane’ yeni sezon heyecanıyla geliyor! Tarih belli olduTatlıses ailesinde fırtına dinmiyor! Mahkeme ‘akıl sağlığı’ raporunu açıkladı - MagazinTatlıses ailesinde fırtına dinmiyor! Mahkeme ‘akıl sağlığı’ raporunu açıkladıBanu Alkan’a acı haber! Kardeşi Osman Alkan başını kaldırıma çarpıp öldü - MagazinBanu Alkan’a acı haber! Kardeşi Osman Alkan başını kaldırıma çarpıp öldüLeyla ile Mecnun'un çekildiği ev satışa çıkarıldı! İstenen fiyat dudak uçuklattı - MagazinLeyla ile Mecnun'un çekildiği eve istenen fiyat şaşırttıGüllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme: Zeminin kriminal raporu çıktı - MagazinZeminin kriminal raporu çıktı!Ünlü tiyatrocu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti - MagazinÜnlü isim hayatını kaybetti! Birçok yapımda imzası var
Sonraki Haber Yükleniyor...