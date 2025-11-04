Leyla ile Mecnun'un çekildiği ev satışa çıkarıldı! İstenen fiyat dudak uçuklattı

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizileri arasında bulunan Leyla ile Mecnun'un unutulmaz sahnelerine ev sahipliği yapan müstakil ev satışa çıkarıldı.

Dizi boyunca sık sık görülen ve Mecnun'un ailesiyle yaşadığı o mütevazı ev, yapımın en çok hatırlanan mekanlarından biri olmuştu. Boğaz manzarası ve geniş bir bahçeye de sahip olan müstakil bina satışa çıkarıldı. İkonik ev için istenen rakam ise bölgedeki ortalama konut fiyatlarının oldukça üzerinde.

125 MİLYON TL İSTENİYOR

Gayrimenkul ilanına göre, İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Kireçburnu'nda yer alan yapı için 125 milyon TL isteniyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Evin satışa çıktığı haberi kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, dizinin fanları "Mazi satılıyor", "Ev bu kadar pahalıydı neden İskender Baba taksicilik yapıyordu?" gibi yorumlarda bulundu.