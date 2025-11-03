Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme: Zeminin kriminal raporu çıktı

Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme: Zeminin kriminal raporu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ünlü şarkıcı Güllü'nün talihsiz ölümüyle ilgili kriminal rapor ortaya çıktı. İncelemelerde, düşüşe neden olabilecek kaygan bir maddeye rastlanmadığı bildirildi.

26 Eylül tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. 

Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme: Zeminin kriminal raporu çıktı - 1. Resim

"Güllü" adıyla tanınan ünlü şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün Güllü'nün düştüğü zeminle ilgili hazırladığı rapor ortaya çıktı. 

Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme: Zeminin kriminal raporu çıktı - 2. Resim

Yapılan kimyasal analizde alınan iki örnekte de kayganlık sağlayıcı herhangi bir maddeye rastlanmadığı bildirildi.

Öte yandan ev içi kameralarının incelenmesi için TÜBİTAK'a gönderildiği öğrenildi.

Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme: Zeminin kriminal raporu çıktı - 3. Resim

