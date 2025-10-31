Güllü'nün ölümüyle ilgili kızından kan donduran sözler: "Ben yaptım ama çok pişmanım"

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü ismiyle tanınan şarkıcı Gül Tut, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü'nün ölümünün yankıları sürerken, sahneye çıktığı mekanın sahibi Ferdi Aydın suç duyurusunda bulunmuş, ünlü şarkıcıyı kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etmişti. Bu gelişmenin ardından Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger de kan donduran açıklamalarda bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre Bircan Dülger verdiği ifadede şunları söyledi:

"TUĞYAN SENELERDİR MADDE KULLANIR"

"Tuğyan'ı 15 yaşından beri tanıyorum, çok yakın arkadaştık. Tuğyan'la annesinin arası hep çok kötü olmuştur. Hatta seneler öncesinde Tuğyan, Gül ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış, beni aradı, 'Ben bu kadını öldüreceğim' dedi. İstanbul'dan dayısı gelerek olaya müdahale etti. Tuğyan'ın 15 yıl önceki sevgilisi Sinan madde ticareti yapıyordu, bu nedenle de şu an tutuklu. Bu kişiden dolayı annesiyle arası bozuktu. Hatta Sinan, Tuğyan'ın annesini dövmüştü. Gül ablanın eviyle evim karşılıklı. Tuğyan annesiyle her kavga edişinde bana gelirdi. Senelerdir madde kullanır. İçtiği maddeyi, el altından aldığını söylüyordu.

"BU KADINA ARTIK BİR ŞEY OLSUN"

Tuğyan'ın şimdiki sevgilisi evli ve çocuklu Kervan. Gül Abla, Tuğyan'ın ikinci kadın olmasını istemediği için bu ilişkiye karşı çıkmıştı, bu nedenle hep kavga ederlerdi. Medyaya çıkan mesajları Tuğyan bana gönderdi. Annesiyle Kervan yüzünden kavga etmişti, bana 'Ölsün, gebersin, bu kadına artık bir şey olsun, yoruldum abla, ölmüyor' diye mesaj attı. Ancak 4 gün önce bu mesajları sildi. Ferdi'nin bu mesajlardan bilgisi olduğunu öğrenmiş. Beni aradı 'Kanlı tişörtüm sende mi?' diye sordu, annesi öldüğünde üzerindeki tişörtü almak için buluştuk. O gün bende kaldı. Hattının kapalı olduğunu söyleyip telefonumu aldı. O zaman mesajları sildi. Telefonunun kapalı olmadığını ben sonra fark ettim.

"TUĞYAN 'BEN YAPTIM AMA ÇOK PİŞMANIM ABLA' DEDİ" Gül ablanın cenazesinden sonra Tuğyan'a '3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın?' diye sordum. Burada kast ettiğim bana attığı mesajlardı. Tuğyan da bana 'Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla' dedi.

"KEŞİF HEYETİ EVE GELECEĞİ ZAMAN TUĞYAN BENDEN YARDIM İSTEDİ"

Tuğyan'dan korktuğum için bugüne kadar hiçbir şey söyleyemedim. Vicdanımı rahatsız ettiği için Ferdi Bey'e anlattım. Tuğyan bana daha önce de 'Annemin arabasının frenlerini keseceğim, uçurumdan mı atsam ne yapsam' diye sormuştu. Keşif heyeti eve geleceği zaman Tuğyan benden yardım istedi. Kızının odasındaki içki şişelerini salondaki konsolun üzerine dizdik. Gül hanımı alkolik göstermek için dizdirdiklerini düşünüyorum.

"GÜLLÜ ABLAYI TUĞYAN'IN İTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Tuğyan falçatayla kendine zarar vermişti, acı duygusu yoktur. Annesini dövdüğüne ilişkin bana anlattığı olaylar oluyordu. Tuğyan, Kervan'la sevgili olmasından sonra annesinden kurtulmak istiyordu çünkü aradaki tek engel annesiydi. Güllü ablayı Tuğyan'ın ittiğini, Sultan'ın da Tuğyan'dan korktuğu için sustuğunu düşünüyorum. Tuğyan beni aradı 'Beni savcılıktan arıyorlar, televizyona mesajlar düşmüş, beni gözaltına alacaklar, beni sattın. Ben yanarsam seni de yakarım' dedi."

Ferdi Aydın

ESKİ PATRON SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın ise Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na Tuğyan Ülkem Gülter ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Güllü'nün cinayete kurban gittiğini ifade eden patronu Ferdi Aydın savcılığa verdiği ifadede şöyle konuştu:

"'EĞER BEN ÖLÜRSEM KIZIM YAPMIŞTIR' DEDİ" "Güllü Abla 1 ay önce kızının yasaklı madde kullandığını, torununa şiddet uyguladığını, kızının sevgilisi olan kişinin evli ve 3 çocuk sahibi olduğunu, silah kaçakçılığı yaptığını söyledi. Kızının onu öldürmesinden çok korkuyordu. Bana 'Sen benim oğlumsun, eğer ben ölürsem kızım yapmıştır' dedi. Tuğyan yasaklı madde satıyor. Çınarcık'ta bunu herkes bilir, aynı zamanda yasaklı madde de kullanır. 1 senedir Güllü ablayla çalışırım, oğlu bir defa bile çalıştığı yere gelmedi, kızı Tuğyan ise 2 kez geldi, ikisinde de şiddetli şekilde kavga ettiler. Oğlu olaydan 5 saat sonra yan komşunun camını kırarak eve girmiş ve kasadaki altınları alıp evi toparlamış. Kasada 2 milyonluk altın varmış, bunları bana Bircan söyledi. "BEN BU OLAYIN KESİNLİKLE CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM" Tuğyan'ın Bircan'dan annesini öldürmesi için kiralık katil istemişliği dahi varmış ancak Tuğyan, Bircan'ın evine gidip bu mesajları silmiş. Ben bu olayın kesinlikle cinayet olduğunu düşünüyorum. Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Hanım da Tuğyan'ın annesini öldürmek istediğini duymuş."

WHATSAPP YAZIŞMALARINI DA GÖSTERDİ

Patron Aydın, Gülter'in WhatsApp yazışmalarını da kanıt olarak gösterdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bu açıklamanın ardından Tuğyan Ülkem Gülter'i adliye çağırıp WhatsApp mesajlarıyla ilgili ifadesini aldı.

Tuğyan Ülkem Gülter

"ANNEMİ ÖLDÜRMEDİM"

Gülter, savcılığa verdiği ifadede "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dedi. Bu sözlerin ardından gözler tekrar savcılığa çevrildi. Şimdi herkes, kızıyla Güllü arasında yaşananları ve ünlü sanatçının ölümüne kızının sebep olup olmadığını merak ediyor.