Güllü'nün kızı 'annem ölsün' mesajlarıyla ilgili konuştu: Bana ait ama...

Güllü'nün kızı 'annem ölsün' mesajlarıyla ilgili konuştu: Bana ait ama...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardından "intihar mı, cinayet mi?" tartışmaları yeniden alevlendi. Şarkıcının patronu Ferdi Aydın'ın "Güllü'yü öz kızı öldürdü" iddiası ve savcılığa sunduğu WhatsApp mesajları gündemi sarstı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise "Mesajlar bana ait ama annemi öldürmedim" diyerek suçlamaları reddetti.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sevilen şarkıcının ölümünün ardından "intihar mı etti yoksa öldürüldü mü" sorusu gündem olurken, konuyla ilgili iddialar ve açıklamalar peş peşe geldi.

Son olarak ünlü şarkıcının patronu Ferdi Aydın, "Güllü'yü, öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter öldürdü" dedi. Aydın'ın savcılığa sunduğu WhatsApp mesajları ise adeta şoke etti. İfadeye çağrılan Güllü'nün kızı "Mesajlar bana ait ama annemi öldürmedim" diyerek sessizliği bozdu.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu açıklamanın ardından Tuğyan Ülkem Gülter'i adliye çağırıp WhatsApp mesajlarıyla ilgili ifadesini aldı.

"MESAJLAR BANA AİT AMA..."

Sabah'ın haberine göre; Gülter, savcılığa verdiği ifadede "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dedi.

Bu sözlerin ardından gözler tekrar savcılığa çevrildi. Şimdi herkes, kızıyla Güllü arasında yaşananları ve ünlü sanatçının ölümüne kızının sebep olup olmadığını merak ediyor.

Güllü'nün kızı 'annem ölsün' mesajlarıyla ilgili konuştu: Bana ait ama... - 1. Resim

"BU İFTİRALAR BİZİ YIPRATTI"

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin vefatının ardından kendisine ve kardeşine yönelik ortaya atılan iddialar hakkında konuşmuş ve yıprandıklarını ifade etmişti.

"Daha acımızı bile yaşayamadan iftiralara maruz kaldık" diyen Gülter, hakkında çıkan 'yasaklı madde kullanımı' ve 'annesiyle para ilişkisi kurduğu' gibi söylentilerin de gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

