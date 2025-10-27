Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güllü'nün eski patronundan gündem olacak iddia! "'Annemi öldürmek için bir katil bulur musun' yazısı var"

Güllü'nün eski patronundan gündem olacak iddia! "'Annemi öldürmek için bir katil bulur musun' yazısı var"

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili eski patronu Ferdi Aydın tarafından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Aydın, 2 şahitle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunurken, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü öne sürdü.

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta şarkıcı "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na kızıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"'KEŞKE ANNEMİ BÖYLE ÖLDÜRMESEYDİM' DİYE SÖYLEMLERİ OLMUŞ"

"Güllü için buraya geldik. Delillerimizi sunduk, söylemlerimizi söyledik, şahitlerimizi getirdik. İçeride Tuğyan hanımın en yakın 2 arkadaşı var. Onların söylemleri var. Tuğyan hanımın cinayeti işlediğini, bunu 6 aydır planladığını söylediler, iddia ettiler. Biz onları şimdi savcılığa getirdik. Tuğyan hanımın evde bir ifadesi olmuş Bircan hanıma, 'Keşke annemi böyle öldürmeseydim, çok üzüldüm' diye söylemleri olmuş. Çünkü araba kazası ya da silahla vurdurtmayı düşünüyormuş ama şu an camdan aşağı attığı için böyle üzgün olduğunu belirten sözler söylemiş. İçeride şahitlerimiz avukat huzurunda ifadelerini verecekler. Ülkemizin başı sağ olsun. Biz elimizden geleni yaptık"

"'ANNEMİ ÖLDÜRMEK İÇİN BİR KATİL BULUR MUSUN' YAZISI VAR"

Verdiği ifade hakkında da bilgi veren Aydın, "İfademde Güllü hanımın evlatlarıyla sıkıntılarını, kızının yasaklı madde kullandığını söylemesi, kızından tedirgin olduğunu söylediğini söyledim ve şahitleri getirdiğimi söyledim. Şahitler en yakınları HTS, arama kayıtlarına baktıklarında görecekler. Ben de aynı saat, dakikada ekran görüntüleri almıştım. 'Annemi öldürmek için bir katil bulur musun' yazısı var. Hepsini şahitler huzurunda sunduk. Bundan sonrası yargıda" dedi.

 

