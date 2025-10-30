Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güllü'nün ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Oğlundan şiddet görüp KADES'i aramış

Güllü’nün ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Oğlundan şiddet görüp KADES’i aramış

Güllü’nün ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Oğlundan şiddet görüp KADES’i aramış
Ünlü şarkıcı Güllü’nün 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sürerken, olayın seyrini değiştirebilecek yeni bir iddia gündeme geldi. Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında ortaya atılan şiddet iddiası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Güllü’nün oğlundan şiddet gördüğü ve yaşananların sonrasında ise Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım istediği ileri sürüldü.

Yalova’da meydana gelen olayda, evinin terasından düşerek vefat eden Güllü’nün ölümü hala gizemini koruyor. Olayın yankıları sosyal medyada konuşulmaya devam ederken, ünlü şarkıcının ölümünden yaklaşık üç ay önce oğlu Yağız Gülter’den fiziksel şiddet gördüğü ve bu durum sonrası KADES üzerinden yardım çağrısında bulunduğu iddia edildi.

“ANNESİNE ŞİDDET UYGULAMIŞ, GÜLLÜ KADES’İ ARAMIŞ”

Söz konusu iddia, sabah kuşağında yayınlanan “Bu Sabah” programında gazeteci Sevilay Yılman tarafından gündeme getirildi. Yılman, Güllü’nün oğluyla uzun süredir sorunlar yaşadığını belirterek, “Çok yakınlarından bunu duydum. Emin olmasam bunu paylaşmam. Ölmeden yaklaşık 3 ay önce Tuğberk Yavuz Gülter annesine çok ağır şiddet uygulamış ve kadın KADES’i aramış. Kayıtlarda zaten bu var. Onun için ben bunu Yağız'ın reddedeceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında ise Yağız'ın bu şüpheli ölümle ilgili tavrının samimi olmadığını düşünüyorum. Eğer bu iş bir cinayetse, gerçekten Güllü o gece planlı bir şekilde öldürüldüyse bunu sorgulamak bizim işimizdedi.

Güllü’nün ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Oğlundan şiddet görüp KADES’i aramış - 1. Resim

KIZININ “BU KADIN ÖLSÜN” MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Güllü’nün patronu Ferdi Aydın da geçtiğimiz günlerde Yalova Adliyesi’ne giderek şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında cinayet suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Aydın, savcılığa sunduğu dilekçede gizli tanıkları olduğunu belirterek, Gülter’e ait olduğunu iddia ettiği WhatsApp yazışmalarını delil olarak sundu.

Söz konusu yazışmalarda Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in, “Ne olur bir şey yap, bu kadın ölsün, ölmesini istiyorum” gibi ifadeler kullandığı öne sürülüyor. Bu mesajların, Aydın tarafından cinayet iddiasını destekleyen deliller arasında gösterildiği aktarıldı.

Güllü’nün ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Oğlundan şiddet görüp KADES’i aramış - 2. Resim

MESAJLARI KABUL ETTİ: BEN YAZDIM

Ortaya çıkan WhatsApp yazışmalarında annesinin ölümünü istediği iddia edilen Tuğyan Ülkem Gülter, savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Mesajların kendisine ait olduğunu doğrulayan Gülter, ifadesinde, “Annemi öldürmedim. O mesajları tartıştığımız dönemlerde, sinirle yazdım” diyerek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

