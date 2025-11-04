Tatlıses ailesinde fırtına dinmiyor! Mahkeme ‘akıl sağlığı’ raporunu açıkladı
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında uzun süredir devam eden gerginlik, mahkeme sürecine taşındı. Sanatçıyı tehdit ettiği iddiasıyla Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı verilirken, elektronik kelepçe uygulamasına da hükmedildi. Öte yandan İbrahim Tatlıses’in akıl sağlığının yerinde olmadığı yönündeki iddialar üzerine açılan vesayet davası mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme kararında, Tatlıses’in akıl sağlığının tam ve yerinde olduğu açıkça belirtildi.
İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında bir süredir devam eden aile içi gerginlik, geçtiğimiz hafta alınan mahkeme kararıyla yeni bir aşamaya taşındı. Baba-oğul arasındaki anlaşmazlık, uzun süredir kamuoyunun da dikkatini çekerken, yargı sürecine konu olmasıyla birlikte olay farklı bir boyut kazandı.
AHMET TATLISES’E ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI
Mahkeme, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’i tehdit ettiği iddiasıyla oğlu Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı verilmesine hükmetti. Karar kapsamında, Ahmet Tatlıses’in babasına yönelik belirli bir mesafeden fazla yaklaşmaması şartı getirildi. Ayrıca mahkeme, kararın ihlali durumunda önlem olarak elektronik kelepçe uygulamasına da onay verdi.
AHMET TATLISES: BİR SENEDİR GÖRÜŞMÜYORUZ
Mahkeme kararının ardından açıklama yapan Ahmet Tatlıses, babasıyla uzun süredir hiçbir iletişimlerinin olmadığını dile getirdi.
Ahmet Tatlıses, “Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul'da, kendisi İzmir'de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.
SERT AÇIKLAMA: SERVETİNİ SORGULAMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL
Vesayet davasının reddedilmesinin ardından İbrahim Tatlıses de avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Tatlıses, son günlerde basında yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Son günlerde bazı basın yayın organlarında müvekkilimiz hakkında gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlar yapılmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.
Müvekkilimiz İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığının tam olduğu, kendi işlerini görebildiği ve bakım veya korunma ihtiyacının bulunmadığı tespit edilmiştir.
Hayatı boyunca ailesine adanmış, yıllarca emek vererek kendi düzenini kurmuş bir sanatçıdır. Fiil ve tasarruf yetkisi mahkeme kararıyla tam olarak sabit olan müvekkilimizin, çocukluğundan itibaren çalışarak, alın teriyle oluşturduğu serveti sorgulamak ya da kamuoyu önünde tartışmak kimsenin haddine değildir.”