Ailede kriz büyüyor! İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

İbrahim Tatlıses'in bir süredir oğlu Ahmet Tatlıses ile arasındaki buzlar erimiyor. Ünlü şarkıcı, oğluyla bir süredir görüşmüyor ve sosyal medyadan da olsa tepkisini paylaşıyor.

OĞLU HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Sabah'ta yer alan habere göre yaşananların ardından İbrahim Tatlıses cephesinden şaşırtan bir hamle geldi. İbrahim Tatlıses, oğluna uzaklaştırma kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme kararı belli oldu ve Tatlıses, oğlu Ahmet hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ahmet Tatlıses

BABASINA YAKLAŞAMAYACAK

İddiaya göre mahkeme, Ahmet'e babasına yaklaşmaması için 'elektronik takip' kararı verdi. Karar gereği, Ahmet'e elektronik kelepçe takıldı. Ayrıca Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses'e de 'elektronik izleme cihazı' teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmet, babasına yaklaşırsa ekipler anında haberdar olacak.