Ailede kriz büyüyor! İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e uzaklaştırma kararı aldırdı

Ailede kriz büyüyor! İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ailede kriz büyüyor! İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı
Magazin Haberleri

'İmparator' lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in bir süredir oğlu Ahmet Tatlıses ile arasının bozuk olduğu biliniyordu. Oğlu Ahmet'le gerek sosyal medyadan gerekse de özel hayatına tepki gösteren İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan bir hamle geldi. Ünlü sanatçının oğluna uzaklaştırma kararı aldırdığı öne sürüldü.

İbrahim Tatlıses'in bir süredir oğlu Ahmet Tatlıses ile arasındaki buzlar erimiyor. Ünlü şarkıcı, oğluyla bir süredir görüşmüyor ve sosyal medyadan da olsa tepkisini paylaşıyor.

Ailede kriz büyüyor! İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı - 1. Resim

OĞLU HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Sabah'ta yer alan habere göre yaşananların ardından İbrahim Tatlıses cephesinden şaşırtan bir hamle geldi. İbrahim Tatlıses, oğluna uzaklaştırma kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme kararı belli oldu ve Tatlıses, oğlu Ahmet hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ailede kriz büyüyor! İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı - 2. Resim
Ahmet Tatlıses

BABASINA YAKLAŞAMAYACAK

İddiaya göre mahkeme, Ahmet'e babasına yaklaşmaması için 'elektronik takip' kararı verdi. Karar gereği, Ahmet'e elektronik kelepçe takıldı. Ayrıca Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses'e de 'elektronik izleme cihazı' teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmet, babasına yaklaşırsa ekipler anında haberdar olacak.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Toplantı için Çoruma gitmişti... Belediye Başkanı Salih Çakmak kaza geçirdi
