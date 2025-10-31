Altın, 2 haftalık düşüş serisine koşuyor! Sarı metalde ‘dip’ arayışı… 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haftanın ve ayın son işlem günü başlarken, kâr satışlarına maruz kalan altın fiyatlarında tepki alımları takip ediliyor. Dünkü işlemlerde ons fiyatı %2,39 yükselişle 4.024 dolardan kapanış yaptı. Yeniden teknik ve psikolojik 4.000 dolar seviyesini aşan ons fiyatında, yeni günde de (TSİ 06:00 itibarıyla) 4.005 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

3.886 DOLARDAN DÖNDÜ

Ons fiyatı 20 Ekim işlemlerinde 4.381 dolar ile zirve yapmış, ardından yönünü aşağı çevirmiş ve bu hafta 3.886 dolara kadar gerilemişti. Son fiyatlamalar itibarıyla ons altında dip seviyeden gerçekleşen tepki alımlarının boyutu %3’e yaklaştı.

2 HAFTALIK DÜŞÜŞ SERİSİ

Öte yandan ons, geçen haftanın ardından bu haftayı da değer kaybı ile tamamlamaya doğru ilerliyor. Son fiyatlamalar itibarıyla onsta haftalık değer kaybı %-2,65 civarında gerçekleşiyor. Onsta ekim ayı işlemleri ise %3,85 primle devam ediyor. Böylece ons, aylık bazda yükseliş serisini ise 3 aya taşıyor. Ons fiyatı ağustosta %4,78 ve eylülde %11,92 prim yapmıştı.

31 EKİM 2025 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Spot piyasada işlem gören gram fiyatı bu ay 5.910 TL ile rekor tazeledi ve bu hafta kâr satışlarının da etkisiyle 5.243 TL’ye kadar geriledi. Piyasada volatilite yüksek seyrederken, 31 Ekim 2025 gram altın fiyatı 5.415 TL’den günde başlıyor. Gram fiyatında da bu hafta tepki alımlarının boyutu son fiyatlamalar itibarıyla %3,3’e yaklaştı.

Bu arada Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 5.705 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.305 TL’den gerçekleşiyor.

FED BEKLENTİSİ GERÇEKLEŞTİ

Altın fiyatları bu hafta FED’in faiz kararı ve ABD-Çin ticaret müzakereleri gibi önemli gelişmeleri takip etti. ABD Merkez Bankasının bu hafta gerçekleştirdiği faiz indirimini haftalardır fiyatlayan altın, FED Başkanı Powell’ın “aralık ayında yeni bir indirim için net sinyal vermemesi” üzerine baskı altında kalmıştı.

ABD-ÇİN TANSİYONU DÜŞTÜ

ABD ve Çin devlet başkanları arasında gerçekleşen görüşmenin de olumlu geçmesi ve birçok konunun çözümünde mutabık kalınması, ticaret savaşlarından kaynaklanan risk algısını da zayıflatmış ve güvenli liman talebini düşürmüştü.

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler, altın fiyatlarında uzun vadede yükseliş trendinin devam edebileceğini ancak kısa vadede son yükselişin sindirilmesi için belli destek ve dirençlerde konsolidasyonun sürebileceğini, öncelikle 3.885-4.000 dolar bandının destek olarak konumlanması gerektiğini aktarıyor.