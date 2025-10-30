Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Borsa İstanbul'da BİST 100'den aşağı yönlü seyir! Altında düşüş sürüyor

Borsa İstanbul'da BİST 100'den aşağı yönlü seyir! Altında düşüş sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Borsa İstanbul&#039;da BİST 100&#039;den aşağı yönlü seyir! Altında düşüş sürüyor
Borsa İstanbul, BIST 100, Düşüş, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da gün içinde en düşük 10.824,57 puanı, en yüksek 10.945,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybederek 10.837,30 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa yüzde 2,7 azalışla 5 milyon 610 bin lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 33,78 puan azalarak 10.837,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 36,37 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.907,44 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.824,57 puanı, en yüksek 10.945,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybederek 10.837,30 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100'den aşağı yönlü seyir! Altında düşüş sürüyor - 1. Resim

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 81,23 puan ve yüzde 0,68 azalışla 11.800,39 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,05, sanayi endeksi yüzde 0,65 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,07 ve hizmetler endeksi yüzde 1,15 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 35'i geriledi. Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul'da BİST 100'den aşağı yönlü seyir! Altında düşüş sürüyor - 2. Resim

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR OLDU?

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 997 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,7 azalışla 5 milyon 610 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,68 bileşik getirisi yüzde 40,04 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,8707, satışta 42,0385 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,8406, satışta 42,0082 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1575, sterlin/dolar paritesi 1,3162 ve dolar/yen paritesi 154,124 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yatay seyirle 64,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bu kış unutulmayacaklar arasına girecek... Yoğun kar ve soğuk geliyor! Kritik dönem açıklandıEşref Rüya yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Eşref Rüya 21. bölüm için geri sayım!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Volkswagen'in karı yüzde 58 eridi! Alman devine gümrük vergisi darbesi - EkonomiVolskwagen'in karı yüzde 58 eridi!Altının kilogram fiyatı 5 milyon 610 bin liraya geriledi - EkonomiAltının kilogram fiyatı 5 milyon 610 bin liraya gerilediMerkez Bankası rezervleri rekor seviyeden geriledi! 13 milyar dolarlık düşüş var - EkonomiRezervlerde 13 milyar dolarlık düşüşBankacılık sektöründen 669,7 milyar lira net kar - EkonomiBankacılık sektöründen 669,7 milyar lira net karBu fiyatlardan altın alınır mı? "Şimdi değil" diyen İslam Memiş, alım seviyelerini paylaştı - Ekonomi"Şimdi değil" deyip alım seviyelerini paylaştı750 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu? TCMB sonrası dikkatler konut kredisi faizlerinde - Ekonomi750 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu?
Sonraki Haber Yükleniyor...