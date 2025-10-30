Ecogreen hisse ne zaman işlem görecek? ECOGR borsa işlem tarihi!

Gözler ECOGR hissesinin borsa işlem tarihine çevrildi. Borsa İstanbul’da son dönemde artan halka arz ilgisi, enerji sektörüne yöneldi. 22-23-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Ecogreen Enerji Holding (ECOGR) halka arzında yatırımcılardan yoğun talep geldi. Şirket, 10,40 TL sabit fiyatla 110 milyon adet pay satışa sundu.

ECOGREEN HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Ecogreen Enerji Holding'in halka arz süreci, 22-24 Ekim 2025 tarihlerinde yoğun bir katılımla tamamlandı ve sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler artık Borsa İstanbul Ana Pazar'daki işlem tarihine çevrildi. Şirketin ECOGR koduyla işlem göreceği tarih henüz belli olmadı. Netleştiğinde haberimize ekleyeceğiz.

Enerji sektöründeki büyüme hedefiyle öne çıkan Ecogreen, halka arz sonrası elde edeceği gelirin yüzde 70’ini yeni yatırımlara, yüzde 20’sini kredi geri ödemelerine, yüzde 10’unu ise işletme sermayesine ayıracağını duyurdu.

ECOGR BORSA İŞLEM TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Ecogreen Enerji’nin işlem tarihi konusunda resmî açıklama Borsa İstanbul tarafından yapılacak. Ancak talep toplama sürecinin 24 Ekim’de tamamlanmasının ardından, teknik süreçlerin bitmesiyle hisse senedinin bu hafta içinde işlem görmesi bekleniyor.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?

Ecogreen Enerji Holding halka arz sonuçları açıklandı. Toplamda 478 bin 705 yatırımcı sürece katıldı. Eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda bireysel yatırımcılara yaklaşık 92 lot (956 TL) düştü. Toplam halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bu sonuçlarla birlikte Ecogreen, yılın en çok talep gören halka arzlarından biri haline geldi. Şirketin 430 milyon TL olan sermayesi, halka arz sonrasında 540 milyon TL’ye yükseltildi.

ECOGREEN HİSSE FİYATI NE KADAR?

Ecogreen Enerji hisseleri halka arzda 10,40 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.