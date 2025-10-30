Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > 30 Ekim borsa kapalı mı?

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

30 Ekim Perşembe günü borsayı yakından takip edenler, "Borsa açık mı, kapalı mı?” sorusuna cevap aranmaya başlandı. Resmi tatil kapsamında Borsa İstanbul işlemleri yapılmadı ve takas tarihleri yeniden düzenlendi. İşte tüm ayrıntılar...

29 Ekim 2025 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Borsa İstanbul'da işlem yapılmadı. Resmi tatilin sona ermesiyle beraber 30 Ekim Perşembe günü borsa normal işlem saatlerine geri döndü.

30 EKİM BORSA KAPALI MI?

30 Ekim Perşembe günü borsalar açıktır.  Bu kapsamda borsada normal işlemler devam edecektir.

29 Ekim resmi tatil sebebiyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihleri değişti. Pay Piyasası'nda 28-29 Ekim'de yapılan işlemlerin takası 31 Ekim Cuma günü, 24 Ekim Cuma'daki işlemlerin takası ise 30 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. Böylelikle30 Ekim'de borsada normal işlemler devam edecek.

Resmi tatili sebebiyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihleri değişti. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks ve pay vadeli kontrarlarda 28 Ekim'de fiziki teslimat, 29 Ekim'de ise takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

