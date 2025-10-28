Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
28 Ekim borsa açık mı? Borsa İstanbul işlem saatleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
28 Ekim borsa açık mı? Borsa İstanbul işlem saatleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde yatırımcıların gözü Borsa İstanbul’un işlem takvimine çevrildi. 28 Ekim’de borsanın açık olup olmayacağı ve işlem saatleri merak konusu oldu.

Yatırımcıların yoğun ilgisini çeken işlem takvimi açısından 28-29 Ekim tarihleri öne çıktı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle piyasaların açılış ve kapanış saatleri merak konusu. Bu kapsamda 28 Ekim Borsa açık mı, saat kaça kadar açık araştırılıyor.

28 EKİM BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul’un resmi takvimine göre, 28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün açık olacak. Bu tarihte yatırımcılar normal seans günlerine kıyasla daha kısa bir zaman aralığında işlem yapabilecek. Seansın yarım gün olması nedeniyle öğleden sonra borsada alım satım işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

Takas işlemleri açısından da özel bir düzenleme yapıldı. 28 Ekim’de gerçekleştirilen işlemlerin takası 31 Ekim Cuma günü yapılacak. Bu durum, yatırımcıların işlem planlarını yaparken takas tarihlerini de dikkate almaları gerektiği anlamına geliyor.

28 EKİM BORSA SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Yarım gün seans uygulamasında borsanın kapanış saati, resmi takvimde net olarak yer alıyor. İşlemler yaklaşık saat 13.00’e kadar sürecek. Bu nedenle yatırımcıların işlemlerini sabah saatlerinde veya öğleye kadar tamamlaması gerekiyor.

BORSA İSTANBUL 29 EKİM’DE KAPALI MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul Çarşamba günü kapalı olacak.

