Haberler > Haberler > Ecogreen kaç lot verdi, ECOGR borsada ne zaman işlem görecek?

Ecogreen kaç lot verdi, ECOGR borsada ne zaman işlem görecek?

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Ecogreen Enerji Holding A.Ş. (ECOGR) halka arz sürecini tamamladı. 22-23-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi, yatırımcıların yoğun ilgisiyle sonuçlandı. Şimdi ise Ecogreen kaç lot verdi, ECOGR borsada ne zaman işlem görecek merak ediliyor.

Ecogreen kaç lot verdi, ECOGR borsada ne zaman işlem görecek soruları yatırımcıların gündeminde yerini aldı. Şirketin sabit fiyatla eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzın ardından detaylar da merak ediliyor.

ECOGREEN KAÇ LOT VERDİ?

Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Ecogreen Enerji Holding A.Ş.’nin (ECOGR) halka arz süreci 22-23-24 Ekim tarihlerinde tamamlandı. Şirketin halka arzına yatırımcıların ilgisi oldukça yoğun oldu.

Toplamda 110 milyon adet payın satışa sunulduğu halka arzda, dağıtım yöntemi olarak eşit dağıtım uygulanırken, talep toplama işlemi sabit fiyatla gerçekleştirildi. Yüksek katılım nedeniyle bireysel yatırımcılara düşecek lot miktarının sınırlı olması bekleniyor.

Ecogreen Enerji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kısa süre içinde duyurulması ve bireysel yatırımcıların hesaplarına tanımlanacak lot miktarlarının netleşmesi bekleniyor.

ECOGR BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Ecogreen Enerji halka arz sonuçları açıklandıktan sonra, şirketin payları Borsa İstanbul’da ECOGR koduyla işlem görmeye başlayacak. Şirketin borsada işlem görme tarihi henüz kesinleşmedi. Ecogreen halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa İstanbul’un onay sürecinin tamamlanmasıyla birkaç iş günü içinde Ecogreen Enerji hisselerinin işlem görmeye başlaması öngörülüyor.

Yatırımcılar KAP üzerinden yapılacak resmi duyuruyla hem halka arz sonuçlarını hem de borsa işlem tarihini öğrenebilecek.

