Ecogreen Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Ecogreen Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Güncelleme:
Ecogreen Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Yenilenebilir enerji sektörünün dikkat çeken şirketlerinden Ecogreen Enerji Holding A.Ş. (ECOGR) halka arz sürecine hazırlanıyor. Ecogreen Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu soruları yatırımcılar tarafından cevap bekliyor.

Ecogreen Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu merak edilirken halka arz detayları de netlik kazandı. Enerji sektöründe yenilenebilir kaynaklara yönelik yatırımlarıyla dikkat çeken Ecogreen Enerji Holding A.Ş. (ECOGR) halka arz için gün sayıyor.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ecogreen Enerji Holding’in halka arzı 22, 23 ve 24 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şirketin payları sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle satışa sunulacak.

Halka arzda toplam 110 milyon adet pay satışa çıkarılacak. Ecogreen Enerji’nin çıkarılmış sermayesi 430 milyon TL’den 540 milyon TL’ye yükseltilecek ve halka arz edilen payların nominal değeri 110 milyon TL olacak.

ECOGREEN ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

Halka arzda 110 milyon adet hisse eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunulacak. Dağıtım yöntemi bireysele eşit olacak, tüm yatırımcılar eşit şartlarda pay alacak. Katılım yoğunluğuna bağlı olarak kişi başına düşecek lot miktarı değişiklik gösterecek. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 1 milyar 144 milyon TL olarak hesaplanıyor.

ECOGREEN ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ecogreen Enerji Holding A.Ş. (ECOGR) halka arzı, yayınlanan onaylı izahnamenin borsa görüşü bölümünde belirtildiği üzere katılım endeksine uygun değildir. Ecogreen Enerji halka arzının helal hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun olmayabileceği değerlendirilmektedir.

ECOGREEN ENERJİ NE İŞ YAPAR?

2020 yılında kurulan Ecogreen Enerji, Türkiye genelinde yenilenebilir enerji üretimi yapan bir şirkettir. Şirketin bünyesinde 30 güneş, 3 biyogaz ve 2 biyokütle santrali bulunuyor.

Toplamda 180 MW kurulu güce sahip olan bu tesislerde yıllık 431 milyon kWh temiz enerji üretiliyor. Ecogreen ayrıca yeni projelerle birlikte kurulu gücünü 300 MWe’ye çıkarmayı hedefliyor. 

 

ECOGREEN ENERJİ SAHİBİ KİM?

Ecogreen Enerji Holding’in tek pay sahibi Osman Uğurlu’dur. 

