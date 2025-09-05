Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Dof Robotik katılım endeksine uygun mu, halka arz kaç lot verir? Dof Robotik Sanayi talep toplamaya başladı!

Dof Robotik katılım endeksine uygun mu, halka arz kaç lot verir? Dof Robotik Sanayi talep toplamaya başladı!

- Güncelleme:
Dof Robotik katılım endeksine uygun mu, halka arz kaç lot verir? Dof Robotik Sanayi talep toplamaya başladı!
Halka Arz, Teknoloji, Sanayi, Yatırım, Garanti Bankası, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dof Robotik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu sorgulanmaya başladı. Yatırımcılar uzun süredir beklediği DOF Robotik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFRB) halka arz süreci resmen başlıyor.

Dof Robotik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Teknoloji ve sanayi alanında faaliyet gösteren DOF Robotik Sanayi, halka arz ile sermaye yapısını güçlendirmeyi ve yeni yatırımlar için kaynak oluşturmayı hedefliyor.

Dof Robotik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Dof Robotik Sanayi talep toplamaya başladı! - 1. Resim

DOF ROBOTİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

DOF Robotik Sanayi’nin halka arzında bireysel yatırımcılar için tahmini lot dağılımları açıklandı. Yatırımcı sayısına bağlı olarak 150 bin katılımda yaklaşık 120 lot, 500 bin katılımda 36 lot, 1.1 milyon katılımda 17 lot ve 2.2 milyon katılımda 9 lot dağıtılması öngörülüyor. 

Dof Robotik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Dof Robotik Sanayi talep toplamaya başladı! - 2. Resim

DOF ROBOTİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

DOF Robotik Sanayi halka arzı katılım endeksine uygun olarak gerçekleştirilecek.

Dof Robotik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Dof Robotik Sanayi talep toplamaya başladı! - 3. Resim

DOF ROBOTİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka arzın talep toplama süreci 3, 4 ve 5 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcılar üç gün boyunca emirlerini ileterek DOF Robotik hisse senedi alabilecek.

Dof Robotik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Dof Robotik Sanayi talep toplamaya başladı! - 4. Resim

DOF ROBOTİK HİSSE FİYATI

Halka arzda pay başına Dof Robotik hisse fiyatı 45 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar, bu fiyat üzerinden eşit dağıtım yöntemi ile hisselere sahip olabilecek.

Dof Robotik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Dof Robotik Sanayi talep toplamaya başladı! - 5. Resim

HANGİ BANKALARDA VAR?

Garanti Bankası A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Işık Menkul Değerler A.Ş.

İhlas Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

