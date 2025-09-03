Süper kahramanların tedarikçisi borsaya giriyor! DOF Robotics halka arz oluyor

ÖMER TEMÜR - ABD ve Çin başta olmak üzere, Universal Studios, Marvel ve Warner Bros gibi dünyanın en çok ziyaret edilen tema parklarına ürünler geliştiren DOF Robotik Sanayi AŞ (DOF Robotics) halka arz oluyor. Yatırım Finansman ve TSKB liderliğinde gerçekleşecek halka arzda talep toplama tarihleri 3, 4 ve 5 Eylül olarak belirlendi. Şirketin yüzde 29,03’üne denk gelen toplam 45 milyon TL nominal değerli payın 45 TL sabit fiyatla satışa sunulacağı halka arzın 2 milyar 25 milyon TL büyüklükte olması hedefleniyor.

DOF Robotics olarak üretimin yüzde 90’ını 60’tan fazla ülkeye ihraç ettiklerini belirten DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan “Şirketimiz sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik atraksiyonları, hareket simülatörleri ve interaktif sanal gerçeklik oyunları üreterek robotik sanayi ve eğlence endüstrisinde faaliyet gösteriyor. ABD ve Çin başta olmak üzere, Universal Studios, Marvel ve Warner Bros gibi dünyanın en çok ziyaret edilen tema parklarına ürün temin ediyoruz. Angry Birds, Monster Jam, Transformers ve Smurfs gibi markalarla iş birliği yaparak özel efektlerle güçlendirilmiş, sanal gerçekçi ortamlar, içerikler ve oyunlar üretiyoruz. Ülkemizin bu sektördeki ihracatının neredeyse tamamı şirketimiz tarafından gerçekleştiriliyor” dedi.

ABD VE HOLLANDA’DA ÜRETİM

İstanbul İhtisas Serbest Bölge’de 4 bin metrekare kapalı alanda üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren Mertcan, İstanbul Hadımköy’deki 3 bin metrekare yeni üretim tesisi ile kapasiteyi 3 katına çıkacaklarını söyledi. ABD’de üretim yaptıklarını, Hollanda’da da üretim planları olduğunu anlatan Mertcan “Eğlence endüstrisinin yanı sıra demans hastalarının durumlarını uzaktan takip edip ilaçlarını düzenli almasını sağlamak için sağlık robotları üretiyoruz. Gelecek dönemde şirketimiz tarafından geliştirilen AMR (Otonom Mobil Robot) robotunun tarım ve hizmet sektöründe kullanılması amacıyla AR-GE çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

MARS DENEYİMİ YAŞATACAK

Mertcan, ABD kökenli bir şirket ile ortak geliştirecekleri “Digital Park: Mission Moon” projesi hakkında ise şu bilgileri verdi: Toplamda 3 bin 800 metrekare bir alanı kapsayan ve 1080 metrekaresi tamamen Mars İstasyonu konseptiyle tasarlanan proje, ziyaretçilere bir astronot hissi sağlarken, Mars’a yolculuk deneyimini ileri teknolojilerle yaşatmayı amaçlıyor. Ayrıca ‘Uçan Tiyatro’ olarak adlandırdığımız, Flying Theater Projesini Türkiye’de ilk olarak Samsun’da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Uçan Tiyatro projesini Samsun’un ardından İstanbul, Antalya ve Kapadokya’da gerçekleştirip daha sonra yurt dışına yaymayı hedefliyoruz.

İNSANSI ROBOTLARA YATIRACAK

Mertcan halka arz gelirlerinin dağılımıyla ilgili olarak “Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 35-40’ı işletme sermayesi ihtiyacı, yüzde 10’u makine, ekipman ve proje yatırımları, yüzde 10’u üretim ve ofis alanlarının genişlemesi, yüzde 5-10’u AR-GE yatırımları, yüzde 10’u pazarlama ve satış faaliyetleri, yüzde 5’i girişim sermayesi yatırımları, yüzde 15’i finansal borç ödemesi, yüzde 5’i ise GES ve yeşil dönüşüm yatırımlarında değerlendirilecek” ifadelerini kullandı. İnsansı robotlar tarafında da yatırım yapmayı planladıklarını dile getiren Mertcan “Bir restoranın, bir AVM’nin, herhangi bir perakende mağazasının içerisine girdiğinizde sizi orada karşılayan insanların yerine, kullanılacak robotlar konumlandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.