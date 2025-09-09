Dof Robotik borsada ne zaman işlem görecek? DOFRB halka arz sonuçları açıklandı

Dof Robotik borsada ne zaman işlem görecek yatırımcıların gündeminde. Dof Robotik, SPK’nın yaklaşık 6 aylık aranın ardından onayladığı ilk halka arz şirketi oldu.

DOFRB BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) halka arz sürecini tamamladıktan sonra borsada işlem tarihi de netleşti. Şirket 11 Eylül 2025 Perşembe günü Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. Yatırımcılar, DOFRB koduyla hisse alım satımı gerçekleştirebilecek.

DOF ROBOTİK HALKA ARZ SONUÇLARI

3-5 Eylül 2025 tarihleri arasında TSKB ve Yatırım Finansman liderliğinde gerçekleştirilen talep toplama işlemleriyle halka arz süreci başarıyla tamamlandı.

Şirket, sermaye artırımı yoluyla 30 milyon lot ve ortak satışıyla 15 milyon lot olmak üzere toplam 45 milyon lot payı arz etti. Pay başına satış fiyatı 45 TL olarak belirlendi ve toplam halka arz büyüklüğü 2 milyar 25 milyon TL’ye ulaştı.

DOF ROBOTİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen paylara 1,84 kat, yüksek başvurulu yatırımcılara 12,93 kat ve yurt içi kurumsal yatırımcılara ise 2,20 kat talep geldi. Bu yoğun talebin ardından bireysel yatırımcılara ortalama 53 lot, yani 2.385 TL değerinde pay dağıtıldı.