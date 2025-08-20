SASA hissleri neden düşüyor? SASA hisse katılım endeksine uygun mu, kaç lotu var?
Sasa Polyester (SASA) hisseleri, 20 Ağustos 2025 sabahı bilanço açıklamasının ardından yatırımcıların satış yönlü tepkisiyle düşüş yaşadı. Şirketin ikinci çeyrek zararının piyasa beklentilerini karşılamaması, hisselerde sert değer kayıplarına yol açtı. Yatırımcılar ise SASA hissleri neden düşüyor, SASA hisse katılım endeksine uygun mu, kaç lotu var sorularını gündeme taşıdı.
SASA HİSSELERİ NEDEN DÜŞÜYOR?
Sasa Polyester hisseleri 20 Ağustos 2025’te sabah saatlerinde %5,39 değer kaybederek güne başladı. Şirketin 2025 ikinci çeyrek bilançosunda açıkladığı yüksek zarar, yatırımcıların satışa yönelmesine ve hissede sert düşüş yaşanmasına yol açtı.
SASA HİSSE KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Borsa İstanbul verilerine göre SASA Aralık 2023 itibarıyla Katılım Endeksine uygun.
SASA KAÇ LOTU VAR?
SASA hisselerinin toplam senet sayısı 43 milyar 815 milyon 615 bin civarındadır.
SASA HİSSE FİYATI NE KADAR?
SASA hissesi güncel işlemlerde 3,98 TL seviyesinde bulunuyor ve son verilerde %6,79 değer kaybı gösterdi.
