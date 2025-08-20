Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > SASA hissleri neden düşüyor? SASA hisse katılım endeksine uygun mu, kaç lotu var?

SASA hissleri neden düşüyor? SASA hisse katılım endeksine uygun mu, kaç lotu var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
SASA hissleri neden düşüyor? SASA hisse katılım endeksine uygun mu, kaç lotu var?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sasa Polyester (SASA) hisseleri, 20 Ağustos 2025 sabahı bilanço açıklamasının ardından yatırımcıların satış yönlü tepkisiyle düşüş yaşadı. Şirketin ikinci çeyrek zararının piyasa beklentilerini karşılamaması, hisselerde sert değer kayıplarına yol açtı. Yatırımcılar ise SASA hissleri neden düşüyor, SASA hisse katılım endeksine uygun mu, kaç lotu var sorularını gündeme taşıdı.

SASA HİSSELERİ NEDEN DÜŞÜYOR?

Sasa Polyester hisseleri 20 Ağustos 2025’te sabah saatlerinde %5,39 değer kaybederek güne başladı. Şirketin 2025 ikinci çeyrek bilançosunda açıkladığı yüksek zarar, yatırımcıların satışa yönelmesine ve hissede sert düşüş yaşanmasına yol açtı.

SASA hissleri neden düşüyor? SASA hisse katılım endeksine uygun mu, kaç lotu var? - 1. Resim

SASA HİSSE KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Borsa İstanbul verilerine göre SASA Aralık 2023 itibarıyla Katılım Endeksine uygun.

SASA hissleri neden düşüyor? SASA hisse katılım endeksine uygun mu, kaç lotu var? - 2. Resim

SASA KAÇ LOTU VAR?

SASA hisselerinin toplam senet sayısı 43 milyar 815 milyon 615 bin civarındadır.

SASA hissleri neden düşüyor? SASA hisse katılım endeksine uygun mu, kaç lotu var? - 3. Resim

SASA HİSSE FİYATI NE KADAR?

SASA hissesi güncel işlemlerde 3,98 TL seviyesinde bulunuyor ve son verilerde %6,79 değer kaybı gösterdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gazze direnişi tünelden çıktı: İsrail askerlerini kaçırmaya çalıştılar!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 20 Ağustos Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - HaberlerAnkara EDAŞ elektrik kesintisi! 20 Ağustos Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?Fenerbahçe-Benfica maçı kimler eksik, oynamıyor? Maç kadrosu gündemde - HaberlerFenerbahçe-Benfica maçı kimler eksik, oynamıyor? Maç kadrosu gündemdeMurat Övüç'ün Instagram hesabı hacklendi mi ne oldu, neden girilmiyor? - HaberlerMurat Övüç'ün Instagram hesabı hacklendi mi ne oldu, neden girilmiyor?TESKİ 20 Ağustos su kesintisi programı: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerTESKİ 20 Ağustos su kesintisi programı: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?Havalar ne zaman serinleyecek? O illere yağış uyarısı verildi! - HaberlerHavalar ne zaman serinleyecek? O illere yağış uyarısı verildi!Antalya elektrik kesintisi sorgulama 19-22 Ağustos: AEDAŞ Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya’da elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerAntalya elektrik kesintisi sorgulama 19-22 Ağustos: AEDAŞ Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya’da elektrikler ne zaman gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...