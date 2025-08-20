Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir günde 88 kat kazandırdı: 11 bin dolarlık yatırım 1 milyon dolar oldu!

Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’nda (ASX) işlem gören bir hisse senedinde inanılmaz bir yükseliş yaşandı. Nadir toprak elementi madencisi Kaili Resources hisseleri tek seansta 88 kat değer kazandı.

Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’nda inanılmaz bir hisse yükselişi yaşandı. Az bilinen nadir toprak elementleri şirketi Kaili Resources (ASX:KLR) pazartesi günü 88 kat artarak hisse değeri 3,18 dolara çıktı.

11 BİN DOLARLIK YATIRIM 1 MİLYON DOLAR OLDU

Analistler, yükselişin başlangıcında yaklaşık 11 BİN dolarlık bir yatırımın, gün sonunda yaklaşık 1 milyon dolar değerinde olacağını hesapladı.

"ÜÇ ARAZİDE SONDAJ İÇİN İZİN ALDIK"

Şirketten yapılan açıklamada, bu artışın, şirketin 15 Ağustos'ta Güney Avustralya'daki üç arazide sondaj yapmak için düzenleyici onay aldığını duyurmasının ardından yatırımcıların ilgisini çeken nadir toprak elementleri sektöründen kaynaklandığını öne sürdü.

ŞİRKET HİSSELERİNİN ALIM SATIMI DURDURULDU

Ani yükseliş sonrası borsaya yapılan açıklamayla birlikte, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) hisse senedinin işlemlerini geçici olarak durdurdu. Kaili Resources'ın talebi üzerine gelen bu durdurma kararının çarşamba gününe kadar süreceği bildirildi.

Şirketin hisseleri durdurma kararından önce 1,08 dolara kadar düştü. Hisselerin,52 haftalık süreçte en düşük seviyesi 0,006 dolardı.

