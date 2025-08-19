Altın, petrol ve Bitcoin düşüyor! BİST 100, günü yükselişle tamamladı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda hareketli gündemin daha fazla ön plana çıktığı bugünkü işlemlerde, Borsa İstanbul sınırlı bir yükselişe imza attı. BİST 100 endeksi günü %0,30 primle 10.962 puandan tamamladı.

Gün içerisinde 10.993 puana kadar yükselen BİST 100, en düşük 10.915 seviyesini test etti. Böylece endeks, analistlerin kritik destek ve direnç bölgeleri arasında dalgalanarak, net bir yön tayin etmedi ve yatay konsolidasyona devam etti.

BİST 100’DE BEKLENTİLER

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Endekste 10.902 seviyesi ilk ara destek olarak takip ediliyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece ilk etapta 11.090, sonrasında tarihi zirve konumundaki 11.252 seviyelerine kadar yükselişin devamı görülebilir. 11.252 seviyesi aşılmadıkça, endekse yönelik temkinli iyimser bakışımızı sürdürüyoruz.” denildi.

BİST 100 endeksinin 10.902 desteğinin altına gerilemesi halinde orta vadeli trend desteği konumunda bulunan 10.700 seviyesine kadar geri çekilme yaşanabileceği de ifade edildi.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ

Küresel piyasalar ise Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için yoğunlaşan diplomatik çabalara odaklandı. Garanti BBVA Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçtiğimiz hafta Alaska'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından gözler Beyaz Saray'da düzenlenen zirvedeydi. ABD Başkanı Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky ve Avrupalı liderler arasında gerçekleşen görüşmeden net bir sonuç çıkmadı. Ancak toplantı sonrasında yapılan açıklamalarda ‘ilerleme kaydedildiği’ ifadesinin öne çıktığını görmekteyiz. Dolayısıyla somut bir sonuç alınmasa da barış umutlarının korunduğunu görmekteyiz. Jeopolitik risklere ilişkin haber akışı gündemde kalmaya devam edecek.” denildi.

FED BAŞKANININ KONUŞMASI

Haftanın diğer takip edilecek önemli gündeminin, FED Başkanı Powell'ın cuma günü gerçekleştireceği Jackson Hole konuşması olduğu da aktarılırken, “FED'e yönelik faiz indirim beklentilerinin şekillenmesi adına söz konusu konuşma yatırımcıların yakın takibinde olacaktır.” denildi.

Yıl sonuna kadar FED’den iki indirime “kesin” gözü ile bakılıyor. Ancak Goldman Sachs, bu yıl üç faiz indirimi beklediğini açıklayarak, doların da orta vadede değer kaybedeceğini öngördü.

POWELL’DAN ‘ŞAHİN’ MESAJ GELİRSE…

ABD’de geçtiğimiz haftalarda açıklanan zayıf istihdam verileri ile enflasyonun yüksek seyri arasındaki ikilemin, FED’in önümüzdeki adımlarını kritik hale getirdiğine dikkat çeken Global Menkul Değerler ise “Piyasalarda eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi %80’in üzerinde fiyatlanıyor. Perşembe günü başlayacak Jackson Hole toplantıları öncesinde, tahvil piyasasında satış baskısı devam ediyor. Piyasa, Powell’ın konuşmasında net bir mesaj verememesinden endişeli. Muhtemel şahin ton, riskli varlıklara sert satış getirebilir.” uyarısında bulundu.

PİYASALARDA SON RAKAMALAR

Küresel piyasalarda TSİ 18:00 itibarıyla son rakamlara bakıldığında;