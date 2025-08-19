Satışları en çok artan ve azalan borsa şirketleri! BİST 100’de bilançoların ardından…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,54 primle 10.929 puandan kapanış yaptı. Bankacılık Endeksinde %-0,79 değer kaybı yaşanırken, Sınai Endeks %1,28 prim yaptı.

Dünkü işlemlerde BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında; SASA, BINHO ve KONTR %10,00 - %9,99 arası primle en çok yükselen 3 hisse oldu. EFORC, GENIL ve GLRMK ise %-9,99-%-4,84 arası değer kaybı ile en çok düşen hisseler arasında yer aldı.

KÖTÜ BEKLENTİLER BASTIRILDI

Bilançolarla ilgili genel bir değerlendirme yapan Ekonomist Tuncay Turşucu, 6 aylık finansal tablolarda çok güçlü olmasa toparlanmaların öne çıktığını ve bu gelişme ile kötü beklentilerin bastırıldığını ifade etti. Tuncay Turşucu, “Genel bir toparlanmadan bahsetmek için erken ancak bu küçük sinyalleri olumlu karşılıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

MARJLARDA TOPARLANMA

Finansal tablolarda, şirketlerin çoğunda maliyet kontrolü ve verimliliğe yönelik önlemlerin olduğunu gözlemleyen Tuncay Turşucu, “Bu da brüt kâr marjı ve faaliyet kâr marjı gibi metriklerde toparlanma getirmiş. Kötüye gidiş durmuş. Genel yönetim giderleri, çoğu şirkette ciro artışının üzerinde olsa da bunu kontrol altına alan şirketlerin sayısı artmış” dedi.

SATIŞLAR HÂLÂ ZAYIF

Satışlardaki büyümenin zayıf devam ettiğine de dikkat çeken Tuncay Turşucu, “Mesela SISE, YATAS gibi şirketlerde görebiliyoruz. FAVÖK marjlarında yukarı toparlanma olurken, satışlar zayıf. Toparlanma olsa da eski günlerdeki yüksek marjlardan uzağız. Bu nedenle gördüğümüz sinyalleri olumlu karşılıyoruz, gerçek toparlanma için ise henüz erken” diye konuştu.

SATIŞLARI ARTAN ŞİRKETLER

BİST 100 kapsamında yer alan şirketlere bakıldığında ilk yarıda, geçen yılın aynı dönemine göre (oransal olarak) satışları en çok artan şirketler şöyle sıralandı:

1-Emlak Konut GYO (EKGYO): %389,34

2-Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV): %274,86

3-Graintürk Holding (GRTHO): %157,53

4-Pasifik Euroisa Lojistik (PASEU): %105,29

5- Efor Çay (EFORC): %82,49

SATIŞLARI AZALAN ŞİRKETLER

BİST 100 kapsamında yer alan şirketlere bakıldığında ilk yarıda, geçen yılın aynı dönemine göre (oransal olarak) satışları en çok azalan şirketler ise şunlar oldu:

1-Avrupakent GYO (AVPGY): %-55,99

2-Kuyaş Gayrimenkul (KUYAS): %-53,83

3-Türk Traktör (TTRAK): %-42,87

4-Alarko Holding (ALARK): %-34,47

5-TÜPRAŞ (TUPRS): %-29,71