İşte banka banka 'sıfır faizli' krediler! Tüketiciye uyarı: Taksit mağduru olmayın

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Faizlerde düşüş trendi başlamasına rağmen kredi oranlarında yüksek seyir devam ediyor. 19 Ağustos 2025 itibarıyla 100 bin TL kredinin 12 ayda geri ödenmesi halinde üzerindeki faiz yükü hâlâ %32’ye yakın seyrediyor. 36 aylık ihtiyaç kredilerinde ise en düşük maliyet bile bugün itibarıyla %88 gibi yüksek bir oranda seyrediyor.

Nakit ihtiyacı duyan tüketiciler ise faizsiz kredilere odaklanarak, finansmana ulaşmaya çalışıyor. Bugün itibarıyla çeşitli şartlarda sunulan faizsiz kredilerin tutarı ise 90 bin TL’ye kadar ulaşmış durumda…

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR

Denizbank: 90 bin TL

3 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi

3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans

QNB: 85 bin TL

-3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi

-3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

Garanti BBVA: 75 bin TL

-3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans

-3 ay vadeli, 50.000 TL'ye varan kredi

Enpara: 60 bin TL

-6 aya varan vade ile, 60.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi

İş Bankası: 55 bin TL

-3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

-1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap

KATILIM BANKALARI

Albaraka: 85 bin TL

-Vade farksız 25.000 TL finansman

-World kart ile 60.000 TL'ye kadar vade farksız 6 taksit

Kuveyt Türk: 80 bin TL

-İhtiyaç Kart ile 30.000 TL'ye kadar harcamaya vade farksız 9 taksit

-Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit

Türkiye Finans: 75 bin TL

-3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan ihtiyaç finansmanı

-3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan nakit avans

FAİZSİZ KREDİ NEDİR?

Sıfır faizli krediler, bankalar tarafından ekstra bir faiz maliyeti olmadan, genellikle yeni müşteri kazanmak için sunulan bir kredi türüdür. Tüketiciler, bu kredilerde sadece kredi tutarını geri öder. Ancak kredi komisyonu ya da sigorta gibi farklı maliyetler olabilir. Öte yandan nakit avans kullanımı için tüketiciye kredi kartı alma zorunluluğu da getiriliyor. Faizsiz kredi talep edecek tüketicilerin bunlara dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor.

TAKSİT SAYISI DÜŞÜK

Bu arada faizli ihtiyaç kredilerinde taksitler 36 ay vadeye kadar sunuluyor, bu da tüketiciye daha uzun vadede daha düşük taksitle ödeme kolaylığı sağlıyor. Bankacılar, faizsiz kredilerde taksitlerin ağırlıklı olarak 3 aya kadar gerilediğine dikkat çekerek, geri ödemede aylık miktarların yüksek olduğunu, bu durumun bazı tüketiciler için ödeme kolaylığı sunmayabileceği uyarısında bulunuyor.