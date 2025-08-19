Konut kredisinde faiz yükü hâlâ çok yüksek! 1,5 milyon TL’nin güncel geri ödemesi…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Konut piyasasında hareketlilik devam ederken, temmuz ayında Türkiye genelinde ulaşılan yaklaşık 143 bin adetlik satış rakamı, aynı zamanda bu yılın en yüksek aylık performansı olarak da kayıtlara geçti. Satışlar, yüksek faiz ortamı devam etmesine rağmen bu yıl ilk 7 aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre %24,2 attı ve 834 bin 751 olarak gerçekleşti.

KREDİLİ SATIŞLARDA DURUM

TCMB’nin faiz indirimlerinin ardından konut kredisi faiz oranlarında da düşüşler başlasa da bugün 120 ay vadede faiz yükünün hâlâ %230 gibi yüksek bir seviyede olduğu dikkat çekiyor. Buna karşılık bu yıl ipotekli (kredili) satışlarda da yükseliş yaşanıyor. Ocak-temmuz ipotekli konut satışları %93,2 artarak 121 bin 515 adede yükseldi. Kredili satışların toplam içinden aldığı pay ise yaklaşık %15 oldu.

KONUT FİYATLARININ SEYRİ

Bu arada konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla TCMB tarafından hesaplanan konut fiyat endeksi ise temmuzda aylık bazda %0,9 arttı. Fiyatlarda yıllık artış %32,8 olarak gerçekleşti. Enflasyondan arındırılmış olarak bakıldığında konut fiyatlarında reel düşüş yılık bazda %0,5 oldu. Ancak konut fiyatlarındaki artış ile TÜFE arasındaki makasın da oldukça daralması dikkat çekti.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

19 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük konut kredisi oranları ise şöyle:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Kuveyt Türk: %2,77 (Kâr payı oranı)

-Halkbank: %2,79

-Vakıf Katılım: %2,79 (Kâr payı oranı)

-TEB: %2,85

-Akbank: %2,89

-QNB: %2,94

-Garanti BBVA: %2,99

1 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

Konutta en düşük kredi oranı dikkate alındığında 120 ay vadede geri ödeme tablosu şöyle:

-Kredi tutarı: 1 milyon TL

-Kredi oranı: %2,69

-Kredi vadesi: 120 ay

-Aylık taksit: 28 bin 60 TL

-Toplam geri ödeme: 3 milyon 367 bin 284 TL

1,5 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

120 ay vadede 1,5 milyon TL kredinin geri ödemesi ise şöyle gerçekleşiyor:

-Kredi tutarı: 1,5 milyon TL

-Kredi oranı: %2,69

-Kredi vadesi: 120 ay

-Aylık taksit: 42 bin 91 TL

-Toplam geri ödeme: 5 milyon 50 bin 920 TL