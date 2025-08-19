Rusya-Ukrayna savaşı bitiyor mu? Altın fiyatları nasıl tepki veriyor? 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasaların karşısına yıllardır jeopolitik risk unsuru olarak çıkan Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için küresel diplomatik çabalar devam ediyor.

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska zirvesinin ardından dikkatler Beyaz Saray’a çevrilmişti. ABD Başkanı Trump, Washington’da, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldi.

ODAK NOKTASI KALICI BARIŞ

Beyaz Saray’daki zirvenin ardından ABD Başkanı Trump; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşmenin planlandığını, ardından kendisinin de katılacağı üçlü bir görüşme olacağını söyledi. Putin’in müzakerecisi Kirill Dmitriev de X’te yaptığı paylaşımda “Bugün diplomasi açısından önemli bir gün. Odak noktamız geçici bir ateşkes değil, kalıcı barış” dedi.

ALTIN NASIL TEPKİ VERİYOR?

Son 3 günde yaşanan gelişmeler piyasalar cephesinde de dikkatle takip ediliyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bugünkü işlemlerde 3.338 dolara yakın yatay görünümünü koruyor. Analistler, jeopolitik tansiyonda düşüş olsa da altın fiyatlarının zayıf dolar ve FED’in faiz indirimlerine odaklandığını belirterek, sarı metal için bugünkü FED tutanakları ve cuma günü FED Başkanı Powell’ın Jackson Hole Sempozyumunda yapacağı konuşmanın önemli olduğunu vurguluyor.

FİYATLARA DAHİL OLABİLİR

Altın fiyatının, ABD Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı arasındaki görüşmeye asgari tepki gösterdiğini aktaran analistler, "Bu durum, jeopolitik gelişmelerin fiyatlara büyük ölçüde dahil olduğunu ve kıymetli metal fiyatlamasında temel itici güç olmadığını gösteriyor olabilir" diyerek; piyasaların dikkatinin, FED’in gelecekteki para politikası kararları olduğunu ifade ediyor.

KAÇ FAİZ İNDİRİMİ OLACAK?

Piyasa oyuncularının, Powell'ın konuşmasında FED'in gelecek dönemdeki politikasına yönelik ip uçları arayacağını aktaran analistler; eylülde 25 baz puanlık indirimin fiyatlanmaya devam ettiğini ancak bu yıl 2 ya da 3 indirim konusunda belirsizliğin sürdüğünü ifade ediyor.

19 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN

İç piyasalara bakıldığında 19 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4.387 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 4.375 – 4.425 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın ise 7.230 TL’den satılıyor. Ons altında kısa vadede 3.300 dolar destek ve 3.375 dolar direnç olarak gösteriliyor.