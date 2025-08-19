Beyaz Saray’da mikrofonu açık unuttular! Trump'tan Macron'a Putin ile ilgili dikkat çeken sözler

ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğindeki dünyanın merakla takip ettiği zirve sona erdi.

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ve AB liderleri görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına çıkarak zirve fotoğrafı çektirdi ve açıklamalarda bulundu.

TRUMP MİKROFONU UNUTTU

Trump'ın Zelenskiy ve AB liderleriyle basın mensuplarının önüne çıktığı esnada mikrofonu unutarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak" dediği duyuldu. Bu sırada mikrofon sebebiyle ses bütün salona yayılırken, o anlar kısa sürede dünya gündemine oturdu.