Beyaz Saray’da mikrofonu açık unuttular! Trump'tan Macron'a Putin ile ilgili dikkat çeken sözler
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle kameraların karşısına geçtiği esnada dikkat çeken bir an yaşandı. Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Putin ile igili söylediği sözler mikrofonlara yansıdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğindeki dünyanın merakla takip ettiği zirve sona erdi.
ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ve AB liderleri görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına çıkarak zirve fotoğrafı çektirdi ve açıklamalarda bulundu.
TRUMP MİKROFONU UNUTTU
Trump'ın Zelenskiy ve AB liderleriyle basın mensuplarının önüne çıktığı esnada mikrofonu unutarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak" dediği duyuldu. Bu sırada mikrofon sebebiyle ses bütün salona yayılırken, o anlar kısa sürede dünya gündemine oturdu.
