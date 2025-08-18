Beyaz Saray'da büyük gün! Ukrayna zirvesi öncesi liderlerden açıklama

Canlı Anlatım Özeti ZELENSKİY VE AB LİDERLERİ YOLA ÇIKTI

18.08.2025 19:10

ZELENSKİY VE AB LİDERLERİ YOLA ÇIKTI

Zelenski ve AB liderleri, Ukrayna Büyükelçiliği'nden ayrılarak Beyaz Saray'a doğu yola çıktı.

Öte yandan büyükelçilikten çıkışta görüntülenen Zelenski'nin görüşme için ceket giydiği dikkat çekti.

18.08.2025 17:50

TRUMP: SAVA Ş I DURDURMAK İ Ç İ N BURADAYIM

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yürüttüğü görüşmelere ilişkin eleştirilere sert çıkışarak "yıllardır bunca çatışmayı durdurmak için hiçbir şey yapamayanların" tavsiyesine ihtiyacı olmadığını belirtti.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımlar yaptı.Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "eski ABD Başkanı Joe Biden'ın savaşı" şeklinde nitelendirerek, "Yalnızca bunu durdurmak için buradayım, devam ettirmek için değil. Ben Başkan olsaydım bu (savaş) asla yaşanmazdı." yorumunu yaptı.

Yaptıklarından emin olduğunu belirten Trump, "Yıllardır bunca çatışma üzerinde çalışan ve durdurmak için hiçbir şey yapamayan insanların tavsiyesine ihtiyacım yok. Onlar, sağduyusu, zekası, anlayışı olmayan 'aptal' insanlar." ifadelerini kullandı.Trump, bu durumun, Rusya-Ukrayna meselesini çözmeyi zorlaştırdığını ancak "ne olursa olsun yapması gerekeni yapacağını" savundu.

Diğer paylaşımında "sahte haberler" şeklinde nitelediği ABD medyasını ve Demokrat Partilileri hedef alan Trump, Rusya'nın başkent Moskova ve St. Petersburg kentini "ABD ve Ukrayna'ya verdiğini söylese dahi" medya ve Demokrat Partililerin bunun "Trump ve ABD için küçük düşürücü bir gün olduğunu" söyleyeceğine ilişkin ifadelerini yineledi.

18.08.2025 17:10

ZELENSK İ : RUSYA ANCAK G ÜÇ YOLUYLA BARI ŞA ZORLANABİLİR

Ukrayna Devlet Başkanı VolodimirZelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi öncesi Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Kellogg ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Trump ve Avrupalı liderlerle Washington'da yapılacak toplantının "çok ciddi" olduğunu belirten Zelenskiy, bu formatta bir toplantının ilk kez gerçekleştirileceğini ifade etti.

Zelenskiy, "Bir Avrupa ülkesinin barışı konuşulduğunda, bu aslında tüm Avrupa’nın barışı demektir." diyerek Rusya'nın dün Ukrayna şehirlerine saldırılarını sürdürdüğünü aktardı."Rusya ancak güç yoluyla barışa zorlanabilir ve Başkan Trump bu güce sahip." değerlendirmesinde bulunan Zelenskiy, barışı sağlamaya kararlı olduklarını kaydetti.

18.08.2025 17:00

İ TALYA: BARI Ş Ç ABALARINA DESTEK VER İ YORUZ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, toplantıöncesi başkent Washington'da açıklamalarda bulundu.Savaşın sona erdirilmesi ve barışın sağlanmasının kolay olmadığını vurgulayan Meloni, Trump'ın barış çabalarına destek verdiklerini ifade etti.

18.08.2025 16:45

F İ NLAND İ YA: UKRAYNA'NIN YER İ NATO'DUR

Finlandiya Başbakanı PetteriOrpo, Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin görüşmeleri "tarihi" olarak nitelerken, "Önümüzde zorlu müzakereler, tarihi anlar var. Görüşmelerde güvenlik garantileri ve ateşkes kilit öneme sahip" açıklamasında bulunurken Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, "Ukrayna ordusu şu anda dünyanın en güçlü ordularından birisi. Ukrayna'nın yeri NATO'dur. Bu, NATO'nun da çıkarına olacaktır" dedi.

18.08.2025 16:30

İ NG İ LTERE: HERKES SAVA Ş IN SONA ERMES İ N İ İ ST İ YOR

İngiltere Başbakanı KeirStarmer, herkesin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesini istediğini belirterek, adil ve hakkaniyetli barışın kalıcı olmasının sağlanması gerektiğini bildirdi.

"Herkes bunun (Ukrayna'daki savaşın) sona ermesini istiyor, en başta Ukraynalılar." diyen Starmer, Ukrayna'da kalıcı barışın adil ve hakkaniyetli olması gerektiğine ve bunun doğru şekilde sağlanmasına işaret etti.

Starmer, "Bu nedenle, diğer Avrupalı liderlerle birlikte Washington'a gidip Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy ile yüz yüze görüşeceğim çünkü bunu doğru şekilde halletmek herkesin ve İngiltere'nin çıkarına." ifadelerini kullandı.