'Adana'nın Sibiryası' olarak adlandırılan Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 25 dereceye kadar düşünce Kürebeli Barajı buz tuttu.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düşmesiyle Kürebeli Barajı tamamen buzla kaplandı.

Dondurucu soğuklar, ilçede alışılmadık manzaralar oluştururken, barajın üzeri adeta doğal buz pistine dönüştü. Buz tutan barajı fırsat bilen çocuklar, gölün üzerinde kardan adam yaptı, kızakla kayarak doyasıya eğlendi.

Ortaya çıkan görüntüler, ilçenin sert kış şartlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Buz tutan baraj dronla da görüntülendi.

Adananın Sibiryası buz kesti! Sıcaklık eksi 25e düştü, baraj dondu

"TUFANBEYLİ, ADANA'NIN SİBİRYASI"

Baraj üzerinde çocuklarla birlikte vakit geçiren Papatya Ozancı, yaşanan soğuğa dikkat çekerek, "Tufanbeyli Adana'nın Sibiryası gibi soğuk. Şu an barajın üstü tamamen buz tutmuş. Barajın üzerindeyiz. Çocuklarla eğlenmeye geldik, çocuklar gölün üzerinde kardan adam yaptı." dedi.

İlçe sakinlerinden Ebubekir Ozancı ise barajın buz tuttuğunu duyunca buraya geldiklerini belirterek, "Barajın buz tuttuğunu öğrendik, babam bizi kaymaya getirdi." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası