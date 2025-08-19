İlk 6 ayda 5,56 milyar TL kâr… BİM hissesi için 11 kurumdan hedef fiyat! 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türkiye genelinde yaygın market ağı ile en büyük perakende zincirlerden olan BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı.

Borsa İstanbul’un da lokomotif hisseleri arasından yer alan BIMAS, bu yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar 693 milyon LT net kâr elde etti. Kârlılık, analist beklentilerinin yaklaşık %29 altında gerçekleşti. Parasal pozisyon kârının düşük gelmesi ve vergi giderleri, kârlılığın beklenti altında kalmasında etkili oluyor.

6 AYLIK SONUÇLAR

İkinci çeyrek bilançosu ile birlikte ilk 6 aylık finansal sonuçlar da belli oldu. Buna göre;

-BIMAS’ta toplam ciro, geçen yılın ilk 6 ayına göre bu yıl ilk yarıda %3 arttı ve 309,83 milyar TL oldu.

-6 aylık brüt kâr %16 yükseldi ve 58,89 milyar TL oldu.

-Net parasal pozisyon kârı %-29 düşüşle 10,08 milyar liraya geriledi.

-BIMAS hissesi 2025 yılının Ocak-Haziran döneminde %-53 düşüşle 5,56 milyar TL net kâr elde etti.

BIMAS HİSSE FİYAT

-BİM hissesi 18 Ağustos işlemlerinde 524,00 TL fiyattan kapanış yaptı.

-Son 52 haftalık süreçte hisse en yüksek 623 TL ve en düşük 399,00 TL’yi gördü.

-Son fiyata göre BIMAS, yaklaşık 314,40 milyar TL piyasa değeri büyüklüğüne ulaştı.

-1 yıllık dönemde BIMAS hissesi %-4,61 geriledi.

-BIMAS’ta fiyat/kazanç oranı 25,43 ve pay değer/defter değeri oranı ise 2,32 olarak gerçekleşti.

BIMAS 2025 HEDEF FİYAT

Bilançonun açıklanmasının ardından BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) hissesi için 10 aracı kurumdan gelecek 12 aylık dönem için hedef fiyat raporu geldi. Bu raporlarda öngörülen hedef fiyatlar şöyle sıralanıyor:

-Yapı Kredi Yatırım: 844,00 TL

-İntegral Yatırım: 820,00 TL

-İnfo Yatırım: 787,80 TL

-Ziraat Yatırım: 780,00 TL

-Halk Yatırım: 774,80 TL

-Kuveyt Türk Yatırım: 772,00 TL

-Vakıf Yatırım: 771,00 TL

-Deniz Yatırım: 760,46 TL

-Şeker Yatırım: 730,66 TL

-ICBC Yatırım: 730,00 TL

-Gedik Yatırım: 645,00 TL

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP’a yapılan bildirimler, gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporlarındaki bilgilerden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.