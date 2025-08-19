Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
S&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti

S&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin uzun vadeli kredi notunu AA+ olarak teyit etti.

 

Kredi derecelendirme kuruluşu, ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesini yayımladı. S&P'den yapılan açıklamada, ABD'nin uzun vadeli kredi notunun "AA+" ve kısa vadeli kredi notunun "A-1+" olarak teyit edildiği, uzun vadeli kredi notuna ilişkin görünümün "durağan" olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, durağan görünümün, ABD ekonomisinin dayanıklılığının devam edeceği, güvenilir ve etkili para politikası uygulamalarının sürdürüleceği, net kamu borcundaki artışın temelini oluşturan yüksek ancak artmayan mali açıkların devam edeceği ve borç tavanının 5 trilyon dolar artırılacağı yönündeki beklentileri yansıttığı aktarıldı.

TARİFE DETAYI... 

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin temel politika önceliklerini yansıtan önemli vergi ve harcama tasarısını Kongre'den geçirdiği ve ABD'nin uluslararası ticaret rejimini elden geçirmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, etkili tarife oranlarındaki artışla, vergi ve harcamalarda hem kesintiler hem de artışlar içeren son yasayla ilişkilendirilebilecek zayıf mali sonuçların tarife gelirleriyle dengelenmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, yapısal olarak artan zorunlu faiz ödemeleri ve yaşlanmaya bağlı harcamalar nedeniyle net genel kamu borcunun, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 100’üne yaklaşmasının beklendiği kaydedildi.

