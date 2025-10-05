ABD’nin en zenginleri açıklandı: Warren Buffett ve Elon Musk servetlerini artırdı!

ABD’nin en zengin isimlerinin yer aldığı Forbes 400 listesi bu yıl da yayımlandı. Sadece 400 kişinin dahil olabildiği liste, Amerikalıların yalnızca yüzde 0,0001’ine denk geliyor. Hatta ülkedeki 500 milyarder listeye girecek kadar servete sahip değil.

Liste, sağlık hizmetlerinden perakendeye birçok sektörü kapsıyor; ancak en dikkat çeken sektör, geçmiş yıllarda olduğu gibi finans ve yatırımlar oldu. Bu yıl listede 113 girişim sermayedarı, hedge fon yöneticisi ve yatırımcı yer aldı. Bu isimler, listenin yüzde 28’inden fazlasını oluşturuyor ve toplam servetleri borsadaki yükselişle birlikte 1,3 trilyon dolardan 1,5 trilyon dolara yükseldi. Yeni katılanlar arasında Stonepeak’in kurucu ortağı Michael Dorrell (8,5 milyar dolar) ve Robinhood’un kurucusu Vlad Tenev (5,8 milyar dolar) dikkat çekiyor.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ EN HIZLI BÜYÜYEN GRUP

Teknoloji sektörü de listeye damga vurmaya devam ediyor. 82 milyarder, toplam 2,8 trilyon dolarlık serveti ile listenin en zengin grubunu oluşturuyor. Geçen yıl bu rakam 1,8 trilyon dolardı. Sekiz yeni isimle en hızlı büyüyen sektör konumunda olan teknoloji dünyasında, yapay zekâ şirketlerine altyapı sağlayan Coreweave’in kurucuları Michael Intrator (6,7 milyar dolar) ve Brian Venturo (4,2 milyar dolar) öne çıkıyor. Yazılım devi Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, hisselerinin yüzde 60 değer kazanması ve federal hükümetle yapılan yapay zekâ altyapı ortaklığı sayesinde servetini 101 milyar dolar artırarak 276 milyar dolara yükseltti. Nvidia CEO’su Jensen Huang ise hisse fiyatlarının rekor kırmasıyla listede üç sıra yükselerek sekizinci sıraya yerleşti.

GIDA VE MODA SEKTÖRLERİNDE DURAKLAMA

Amerikalılar hâlâ yemeğe para harcasa da gıda ve içecek sektöründeki milyarder sayısı bir önceki yıla göre biraz düştü. Bu yıl 38 milyarder bulunan sektöre yeni katılan tek isim, Dutch Bros Coffee’nin kurucusu Travis Boersma (4,3 milyar dolar) oldu. Panda Express’in kurucuları Andrew ve Peggy Cherng (her biri 7,7 milyar dolar) ve tavuk zinciri Raising Cane’s’in kurucusu Todd Graves (22 milyar dolar) ise dikkat çeken diğer isimler.

Moda ve perakende sektörü, Walmart kurucularının torunları olan Walton ailesi sayesinde dikkat çekiyor. Ailenin yedi üyesi toplam 426 milyar dolarlık serveti ile sektörün yarısından fazlasını kontrol ediyor.

ENERJİ YÜKSELİŞTE, MEDYA VE GAYRİMENKUL DÜŞÜŞTE

Enerji sektörü, bu yıl iki yeni milyarder ve bir geri dönüş sayesinde medya ve eğlence sektörünü geçerek beşinci sıraya yükseldi. Medya sektörü, The Trade Desk CEO’su Jeff T. Green’in listeden çıkmasıyla altıncı sıraya geriledi. Yüksek faiz oranları nedeniyle gayrimenkul sektörü yedinci sırada kalırken, spor sekizinci, imalat dokuzuncu ve sağlık sektörü onuncu sırada yer aldı.

İşte 2025 yılında Forbes 400 listesinde en çok milyarderi barındıran sektörler (Servet değerleri 1 Eylül 2025 itibarıyla baz alındı):

10. Sağlık Hizmetleri

13 milyarder | Listenin yüzde 3.2’si

Toplam servet: 118 milyar dolar

En zengin: Thomas Frist Jr. & ailesi – 32.4 milyar dolar

9. İmalat

14 milyarder | Listenin yüzde 3.5’i

Toplam servet: 72 milyar dolar

En zengin: Steven Rales – 8.2 milyar dolar

8. Spor

16 milyarder | Listenin yüzde 4’ü

Toplam servet: 138 milyar dolar

En zengin: Stanley Kroenke – 21.3 milyar dolar

7. Gayrimenkul

18 milyarder | Listenin yüzde 4.5’i

Toplam servet: 142 milyar dolar

En zengin: Donald Bren – 19.2 milyar dolar

6. Medya ve Eğlence

20 milyarder | Listenin yüzde 5’i

Toplam servet: 166 milyar dolar

En zengin: Rupert Murdoch & ailesi – 24.1 milyar dolar

5. Enerji

23 milyarder | Listenin yüzde 5.8’i

Toplam servet: 209 milyar dolar

En zengin: Lyndal Stephens Greth & ailesi – 27.4 milyar dolar

4. Moda ve Perakende

26 milyarder | Listenin yüzde 6.5’i

Toplam servet: 613 milyar dolar

En zengin: Rob Walton & ailesi – 118 milyar dolar

3. Gıda ve İçecek

38 milyarder | Listenin yüzde 9.5’i

Toplam servet: 378 milyar dolar

En zenginler: Jacqueline Mars & John Mars (eşit), 42.2 milyar dolar

2. Teknoloji

82 milyarder | Listenin yüzde 20.5’i

Toplam servet: 2.8 trilyon dolar

En zengin: Elon Musk – 428 milyar dolar

1. Finans ve Yatırımlar

113 milyarder | Listenin yüzde 28.3’ü

Toplam servet: 1.5 trilyon dolar

En zengin: Warren Buffett – 150 milyar dolar