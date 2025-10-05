Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > 'Türkiye'nin en zenginleri' listesi güncellendi! Forbes açıkladı, servetleri dudak uçuklattı

'Türkiye'nin en zenginleri' listesi güncellendi! Forbes açıkladı, servetleri dudak uçuklattı

- Güncelleme:
Forbes, 2025 yılı Türkiye’nin en zenginleri listesini güncelledi. İlk 10’daki milyarderlerin toplam serveti 30,8 milyar dolar olarak belirlendi. Listenin zirvesinde Murat Ülker yer alırken, servetlerdeki dalgalanmalar sıralamada dikkat çeken değişikliklere yol açtı.

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2025 yılı “Türkiye’nin En Zenginleri” listesini güncelledi. İlk 10’da radikal bir değişiklik olmasa da milyarderlerin servetlerindeki dalgalanmalar sıralamada önemli hareketliliğe yol açtı.

Bu yıl listenin ilk 10’unda yer alan isimlerin toplam serveti 30,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Forbes’in son verilerine göre, Türkiye’nin en varlıklı iş insanları büyük ölçüde tanıdık simalardan oluşuyor.

İşte Türkiye’nin 2025 yılı en zengin iş insanları ve servetleri:

10 - HAMDİ ULUKAYA - 2,2 MİLYAR DOLAR

'Türkiye'nin en zenginleri' listesi güncellendi! Forbes açıkladı, servetleri dudak uçuklattı - 1. Resim

9. MUSTAFA RAHMİ KOÇ - 2,4 MİLYAR DOLAR

'Türkiye'nin en zenginleri' listesi güncellendi! Forbes açıkladı, servetleri dudak uçuklattı - 2. Resim

8 - FİLİZ ŞAHENK - 2,4 MİLYAR DOLAR

'Türkiye'nin en zenginleri' listesi güncellendi! Forbes açıkladı, servetleri dudak uçuklattı - 3. Resim

7 - FERİT FAİK ŞAHENK - 2,6 MİLYAR DOLAR

'Türkiye'nin en zenginleri' listesi güncellendi! Forbes açıkladı, servetleri dudak uçuklattı - 4. Resim

6 - SEMAHAT SEVİM ARSEL - 2,7 MİLYAR DOLAR

'Türkiye'nin en zenginleri' listesi güncellendi! Forbes açıkladı, servetleri dudak uçuklattı - 5. Resim

5 - MEHMET SİNAN TARA - 2,8 MİLYAR DOLAR

'Türkiye'nin en zenginleri' listesi güncellendi! Forbes açıkladı, servetleri dudak uçuklattı - 6. Resim

4 - İPEK KIRAÇ - 2,8 MİLYAR DOLAR

'Türkiye'nin en zenginleri' listesi güncellendi! Forbes açıkladı, servetleri dudak uçuklattı - 7. Resim

3 - ERMAN ILICAK - 3,0 MİLYAR DOLAR

'Türkiye'nin en zenginleri' listesi güncellendi! Forbes açıkladı, servetleri dudak uçuklattı - 8. Resim

2 - ŞABAN CEMİL KAZANCI - 4,5 MİLYAR DOLAR

'Türkiye'nin en zenginleri' listesi güncellendi! Forbes açıkladı, servetleri dudak uçuklattı - 9. Resim

1 - MURAT ÜLKER - 5,4 MİLYAR

'Türkiye'nin en zenginleri' listesi güncellendi! Forbes açıkladı, servetleri dudak uçuklattı - 10. Resim

 

