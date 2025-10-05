'Türkiye'nin en zenginleri' listesi güncellendi! Forbes açıkladı, servetleri dudak uçuklattı

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2025 yılı “Türkiye’nin En Zenginleri” listesini güncelledi. İlk 10’da radikal bir değişiklik olmasa da milyarderlerin servetlerindeki dalgalanmalar sıralamada önemli hareketliliğe yol açtı.

Bu yıl listenin ilk 10’unda yer alan isimlerin toplam serveti 30,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Forbes’in son verilerine göre, Türkiye’nin en varlıklı iş insanları büyük ölçüde tanıdık simalardan oluşuyor.

İşte Türkiye’nin 2025 yılı en zengin iş insanları ve servetleri:

10 - HAMDİ ULUKAYA - 2,2 MİLYAR DOLAR

9. MUSTAFA RAHMİ KOÇ - 2,4 MİLYAR DOLAR

8 - FİLİZ ŞAHENK - 2,4 MİLYAR DOLAR

7 - FERİT FAİK ŞAHENK - 2,6 MİLYAR DOLAR

6 - SEMAHAT SEVİM ARSEL - 2,7 MİLYAR DOLAR

5 - MEHMET SİNAN TARA - 2,8 MİLYAR DOLAR

4 - İPEK KIRAÇ - 2,8 MİLYAR DOLAR

3 - ERMAN ILICAK - 3,0 MİLYAR DOLAR

2 - ŞABAN CEMİL KAZANCI - 4,5 MİLYAR DOLAR

1 - MURAT ÜLKER - 5,4 MİLYAR