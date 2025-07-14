Türkiye’nin yerli gururu Cannes’da dünya prömiyeri yapacak! Forbes öve öve bitiremedi

Türkiye sınırları aşıyor! İstanbul’da üretilen yerli tasarım, Cannes’da dünya prömiyeri yapmaya hazırlanırken Forbes’in övgü dolu manşetlerine taşındı.

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye merkezli yat üreticisi VisionF'in yeni projesini gündemine aldı. İstanbul'da inşa edilen ve 92 mil (yaklaşık 80 knot) azami hıza ulaşması hedeflenen bu yat, denizcilik dünyasında rekor kırmaya aday gösterildi.

VİSİONF'İN YENİ TASARIMI: REKOR HIZLA SULARA ÇIKMAYA HAZIR

Forbes'in haberine göre VisionF’in yeni motorlu yatı, 80 feet üzeri tekneler arasında hız unvanını eline almak için tasarlanıyor. Mevcut rekor 84 mph seviyesinde.

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Yeni teknenin azami kapasitesi 80 knot yani yaklaşık 92 mil olarak planlanıyor. Forbes, bu hızın "göz açıp kapayıncaya kadar" geçeceğini vurgularken, teknenin denizdeki en hızlı modellerden biri olmaya aday olduğunu belirtti.

İSTANBUL'DA İNŞA EDİLİYOR, CANNES'DA DÜNYA PRÖMİYERİ YAPACAK

VisionF'in İstanbul’daki tersanesinde üretilen yat, markanın klasik çok gövdeli tasarımlarından keskin bir ayrışmayı temsil ediyor. Ancak VisionF'in "cesur ve geleneklere meydan okuyan" tasarım anlayışını taşımaya devam ediyor.

Kırmızı kaplaması ve siyah gövdesiyle dikkat çeken yatın ilk 46 feet'lik (14 metre) ünitesinin tamamlanmak üzere olduğu açıklandı. Dünya prömiyeri ise 2025 Cannes Yatçılık Festivali’nde yapılacak.

FORBES'TEN "TÜRK MARKASINA" ÖVGÜ

Haberde VisionF'in daha önce bebek pembesi katamaran gibi iddialı tasarımlara da imza attığı hatırlatıldı.

Forbes, VisionF’in tasarım çizgisini "alışılmadık ama etkileyici" olarak tanımlarken, yeni projenin lüks yatçılık sektöründe Türkiye’nin adını bir kez daha duyurduğunu vurguladı.