ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD çıkarlarına aykırı adımlar atması halinde akıbetinin Maduro'dan kötü olacağını söylediği Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'den BD hükümetine iş birliği çağrısı geldi.

Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Instagram hesabından, "dünyaya ve ABD'ye bir mesaj" yayımladı. Dış tehditlerden arındırılmış, karşılıklı saygı ve uluslararası iş birliğine dayalı bir ortamda yaşamayı arzuladıklarını vurgulayan Rodriguez, barış içinde bir arada yaşama taahhüdünü tekrarladı.

Venezuela ile bölgedeki diğer ülkeler arasında dengeli ve saygılı ilişkiler kurulmasına öncelik verdiklerini belirterek ABD hükümetini iş birliğine davet eden Rodriguez, uluslararası hukuk çerçevesinde ortak kalkınmaya dayalı ve birlikte yaşamı güçlendirmeyi amaçlayan bir yaklaşım talep etti.

"Başkan Donald Trump, halklarımız ve bölgemiz savaş değil, barış ve diyalogu hak ediyor." ifadelerini kullanan Rodriguez, Maduro'nun bu mesajı her zaman dile getirdiğini ve artık bunun tüm Venezuela'nın ortak mesajı olduğunu vurguladı.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar vermişti.

Delcy Rodriguez

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Venezuela'da geçici olarak Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Rodriguez'in ABD çıkarlarına aykırı adımlar atması halinde akıbetinin Maduro'dan kötü olacağını söyleyen Trump, şu anki Venezuela yönetiminin doğru işler yapmasını beklediğini vurgulamıştı.

