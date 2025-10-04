Ford'un CEO'su, milyarlık servetine rağmen oğlunu sanayiye verdi! "Kalifiye eleman açığı 2 milyona ulaşacak"

Amerika’da imalat sektörünü tehdit eden nitelikli iş gücü krizine dikkat çekmek isteyen Ford Motor Company CEO’su Jim Farley, 17 yaşındaki oğlunu yaz tatilinde kaynak işinde çalışmaya yönlendirdiğini açıkladı.

"SANAYİDE ÇALIŞIP İNSANLARLA BAĞ KURMALI"

Farley’nin kişisel tercihi, otomotiv devinin ülke genelinde derinleşen kalifiye eleman eksikliğini gidermeye dönük çabalarının sembolü olarak öne çıkıyor.

Farley, Business Insider’a yaptığı açıklamada oğlunun “elleriyle çalışmasını ve insanlarla bağ kurmasını” istediğini belirtti. ABD’de kaynakçı, elektrikçi ve tamirci gibi alanlarda ciddi eleman açığı bulunduğunu vurgulayan Farley, buna rağmen cazip maaşlara rağmen birçok pozisyonun doldurulamadığını söyledi.

Sanayi liderlerinin uyarılarına göre ABD, 2030 yılına kadar 2 milyon nitelikli işçi açığı ile karşı karşıya kalacak. Bu durum, hem yaşlanan kuşakların emekliliği hem de gençlerin üniversite eğitimine yönlendirilmesiyle daha da ağırlaşıyor.

Ford, bu tabloyu tersine çevirmek için meslek liseleri ve çıraklık programlarıyla ortaklıklar kurarak gençleri mavi yaka işlere çekmeyi hedefliyor.

Farley, Aspen Ideas Festival’de yaptığı konuşmada “endüstriyel bağımsızlık” vurgusu yaparak, toplumun el emeğine dayalı işlerin değerini yeniden düşünmesi gerektiğini savundu. CEO’ya göre, üretim bağımlılığını azaltmak için yalnızca yatırımlar değil, algı değişimi de şart.

"KALİFİYE ELEMAN AÇIĞI 2 MİLYONA ULAŞACAK"

Şirket içi eğitim akademileri ve yeni çıraklık fırsatlarıyla kalifiye işçi yetiştirmeye odaklanan Ford, aynı zamanda yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojileri iş gücüne entegre ederek meslekleri gençlere daha cazip hale getirmeye çalışıyor. Farley, bir Ford fabrikasında çalışan işçilerin yılda 100 bin doların üzerinde gelir elde edebildiğini hatırlatarak, bu işlerin prestij eksikliğinin toplum algısından kaynaklandığını ifade etti.

Uzmanlara göre Ford’un yaklaşımı, yalnızca şirketin rekabet gücünü değil, aynı zamanda ABD’nin ekonomik dayanıklılığını da şekillendirebilir. Elektrikli araç üretiminde artan ihtiyaçlar, kalifiye işçi açığını daha da kritik hale getiriyor. Ford’un CEO’su Farley, bu sürecin yalnızca şirketi dünya çapında güçlü kılmakla ilgili olmadığını, aynı zamanda ülkenin geleceği için de hayati önemde olduğunu vurguluyor.