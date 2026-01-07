İstanbul Oyuncak Müzesi’nde “80 Yıldır Oyunun Gücü” sergisi Ocak ayına kadar devam ediyor. 10-11 Ocak’ta 18 yaşa kadar ziyaretçiler sergiyi ücretsiz gezebilecek. Sergide Barbie’den Hot Wheels’a, Susam Sokağı oyuncaklarına kadar nadir koleksiyonlar yer alıyor.

MURAT ÖZTEKİN - İstanbul Oyuncak Müzesinde “80 Yıldır Oyunun Gücü” sergisi ocak ayına kadar devam ediyor.

Mattel’in 80. yılına has olarak hazırlanan sergi çerçevesinde müzenin kapıları 10-11 Ocak tarihlerinde 18 yaşa kadar olan ziyaretçiler için ücretsiz açılıyor. Oyunun kültürel, sanatsal ve dönüştürücü gücünü merkeze alan söz konusu sergide, müzenin zengin arşiviyle birlikte yurt dışından özel olarak getirilen koleksiyon parçaları yer alıyor.

Küratörlüğünü Sunay Akın’ın üstlendiği sergide, 1959 senesinde üretilen ilk Barbie bebekler ile 1968’den kalma oyuncak zaman makinesi, sevilen program “Susam Sokağı”nın ilk dönem oyuncağı gibi enteresan nesneler görülebiliyor. Ayrıca Hot Wheels, UNO, Monster High ve Fisher-Price imzalı diğer parçalar da dikkat çekiyor.

