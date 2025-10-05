Fransa’da Lecornu dönemi resmen başladı

Paris – Elysee Sarayı Genel Sekreteri Emmanuel Moulin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Rönesans’tan atanan François Lecornu’nun yeni hükümetini resmen kurduğunu açıkladı. Lecornu, yaklaşık 3,5 haftadır siyasi partilerle yürüttüğü müzakerelerin ardından kabinesini oluşturdu.

Yeni kabinede Roland Lescure Ekonomi ve Maliye Bakanı, Eric Woerth Konut Bakanı, Naima Moutchou Dönüşüm, Kamu Hizmeti, Yapay Zeka ve Dijital İşler Bakanı, Marina Ferrari ise Spor ve Gençlik Bakanı olarak görev yapacak.

Mevcut bakanlardan Bruno Retailleau (İçişleri), Gerald Darmanin (Adalet), Elisabeth Borne (Eğitim), Jean-Noel Barrot (Dışişleri), Rachida Dati (Kültür), Catherine Vautrin (Sağlık), Annie Genevard (Tarım), Manuel Valls (Fransa Denizaşırı Topraklar), Agnes Pannier-Runacher (Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik, Orman, Deniz ve Balıkçılık), Philippe Tabarot (Ulaştırma) ve Amelie de Montchalin (Kamu Maliyesi) görevlerini korudu.

Bruno Le Maire ise Ekonomi ve Maliye Bakanlığı görevinden Savunma Bakanlığı’na geçti. Kabinede ayrıca Aurore Berge Kadın ve Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan ve Hükümet Sözcüsü olarak atanırken, Parlamento ile ilişkilerden sorumlu bakanlığı Mathieu Lefevre üstlendi. Lecornu’nun kabinesinde yer alacak diğer isimlerin ise ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı’nda yarın yeni kabineyle ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirecek.

HÜKÜMET İSTİKRARSIZLIĞI BÜTÇE ANLAŞMAZLIKLARINDAN KAYNAKLANDI

Fransa’da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle sadece 3 ay görevde kalabilmişti. 4 Aralık 2024’te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşen hükümetin ardından Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou’yu 13 Aralık 2024’te başbakan olarak atamıştı.

Ülkenin kamu borçları nedeniyle zor durumda olması, bütçe görüşmelerinde hükümet ile muhalefet arasındaki temel anlaşmazlık konularını oluşturuyor. Bayrou hükümeti, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını öngören ve halkın tepkisini çeken 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde güven oylamasına gitmiş, 8 Eylül’de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü.