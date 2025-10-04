Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Fransa'da fırtına hayatı felç etti! Hayatını kaybedenler var

Fransa'da fırtına hayatı felç etti! Hayatını kaybedenler var

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Fransa&#039;da fırtına hayatı felç etti! Hayatını kaybedenler var
Fransa, Fırtına, Rüzgar, Sel, Haber
Dünya Haberleri  / AFP

Kuzey Fransa'da etkili olan Storm Amy fırtınası, hayatı adeta felç etti. Söz konusu fırtınada, 2 kişi hayatını kaybetti. Tahminlere göre rüzgar hızları kıyı bölgelerinde saatte 120 km’ye, iç kesimlerde ise 100 km’ye kadar çıkabilir.

Kuzey Fransa, özellikle İngiliz Kanalı kıyıları, Storm Amy nedeniyle hafta sonu şiddetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıldı.

Fransa'da fırtına hayatı felç etti! Hayatını kaybedenler var - 1. Resim

FIRTINADA CAN KAYBI VAR

Söz konusu fırtınada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Fransız ulusal meteoroloji servisi Météo France, kuzey Fransa’daki 55 departmanı sarı “şiddetli rüzgar” uyarısına tabi tuttu. Tahminlere göre rüzgar hızları kıyı bölgelerinde saatte 120 km’ye, iç kesimlerde ise 100 km’ye kadar çıkabilir.

Fransa'da fırtına hayatı felç etti! Hayatını kaybedenler var - 2. Resim

Pas-de-Calais departmanı ayrıca yoğun yağmur ve olası sel riskine karşı uyarılırken, Nord, Somme, Seine-Maritime, Calvados ve Manche departmanları gök gürültülü sağanaklar nedeniyle sarı uyarı aldı.

Fransa'da fırtına hayatı felç etti! Hayatını kaybedenler var - 3. Resim

TEHLİKE ARTABİLİR

Météo France, sarı uyarı verilen bölgelerde daha yoğun hava koşullarının görülebileceğini ve açık alanlarda faaliyet gösterenler için yerel tehlike oluşturabileceğini belirtiyor.

Vatandaşların hava durumu tahminlerini yakından takip etmeleri ve riskli bölgelerde önlem almaları tavsiye ediliyor.

Fransa'da fırtına hayatı felç etti! Hayatını kaybedenler var - 4. Resim

 

Kaynak: AFP

Kim Milyoner Olmak İster'de 200.000 TL'lik soru açıldı! Yarışmacı cevabı bilmesine rağmen seyircileri şaşırttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milyarder eski başbakan tekrar göreve! Çekya'da seçim heyecanı - DünyaMilyarder eski başbakan tekrar göreve: Çekya'da seçim!Trump, 'Tüm ihtimaller ortadan kalkar' diyerek Hamas'a seslendi! "Hızlı hareket edin" - DünyaTrump'tan Hamas'a "hızlı hareket edin" çağrısıİran'dan ABD ve Tel Aviv'e net mesaj! "Muhtemel bir savaşa hazırız" - Dünya"Muhtemel bir savaşa hazırız"İspanya rotayı KAAN'a çevirdi! F-35 planları rafa kaldırıldı - Dünyaİspanya rotayı KAAN'a çevirdi!Firavun mezarı açılıyor: Mısır'da 20 yıl süren Amenhotep’in restorasyonu son erdi - DünyaFiravunun 20 yıldır tamir edilen mezarı açılıyorİsrail Trump'ı dinlemedi: Gazze bombardımanı devam etti, ölü sayısı arttı - DünyaBombardıman devam etti, gözyaşı durmadı
Sonraki Haber Yükleniyor...