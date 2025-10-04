Fransa'da fırtına hayatı felç etti! Hayatını kaybedenler var

Kuzey Fransa, özellikle İngiliz Kanalı kıyıları, Storm Amy nedeniyle hafta sonu şiddetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıldı.

FIRTINADA CAN KAYBI VAR

Söz konusu fırtınada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Fransız ulusal meteoroloji servisi Météo France, kuzey Fransa’daki 55 departmanı sarı “şiddetli rüzgar” uyarısına tabi tuttu. Tahminlere göre rüzgar hızları kıyı bölgelerinde saatte 120 km’ye, iç kesimlerde ise 100 km’ye kadar çıkabilir.

Pas-de-Calais departmanı ayrıca yoğun yağmur ve olası sel riskine karşı uyarılırken, Nord, Somme, Seine-Maritime, Calvados ve Manche departmanları gök gürültülü sağanaklar nedeniyle sarı uyarı aldı.

TEHLİKE ARTABİLİR

Météo France, sarı uyarı verilen bölgelerde daha yoğun hava koşullarının görülebileceğini ve açık alanlarda faaliyet gösterenler için yerel tehlike oluşturabileceğini belirtiyor.

Vatandaşların hava durumu tahminlerini yakından takip etmeleri ve riskli bölgelerde önlem almaları tavsiye ediliyor.