Haberler > Dünya > Fransa'nın Nice kentinde silahlı saldırı! Can kaybı ve yaralılar var

Fransa'nın Nice kentinde silahlı saldırı! Can kaybı ve yaralılar var

Fransa'nın Nice kentinde meydana gelen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi de X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Moulins mahallesinde yerel halkla bulunuyoruz. Durum gergin ve kaotik. Uyuşturucu çeteleriyle bağlantılı bir saldırı sonucu otomatik silahlar kullanıldı” ifadelerine yer verdi.

Fransa'nın güneydoğusundaki Alpes-Maritimes bölgesinde yer alan Nice kentinde gerçekleşen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

FRANSA'DA SİLAHLI SALDIRI

Alpes-Maritimes valiliği, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu akşam Nice’in Moulins mahallesinde bir silahlı saldırı gerçekleşti. İki kişi hayatını kaybetti, iki kişi ciddi şekilde yaralandı, üç kişinin yaralanması ise hafif düzeydedir” ifadelerini kullandı.

Valilik, olay yerinin güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri tarafından güvence altına alındığını, İçişleri Bakanlığı talimatıyla cumartesi günü bölgeye takviye ekipler gönderileceğini duyurdu.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi de X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Moulins mahallesinde yerel halkla birlikte bulunuyoruz. Durum gergin ve kaotik. Uyuşturucu çeteleriyle bağlantılı bir saldırı sonucu otomatik silahlar kullanıldı” ifadelerine yer verdi.

Nice Cumhuriyet Savcılığı ise BFMTV’ye yaptığı açıklamada, “Organize çete tarafından cinayet ve organize çete tarafından cinayete teşebbüs soruşturması başlatılmıştır” dedi.

