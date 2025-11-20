Güney Kore açıklarında karaya oturan yolcu feribotundaki 267 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaptan ile bir mürettebat üyesi ağır ihmal şüphesiyle gözaltına alındı.

Güney Kore Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batısında 246 yolcu ve 21 mürettebatla dün yerel saatle 20.17'de karaya oturan "Queen Jenuvia 2" feribotuna müdahale edildiği belirtildi.

Feribottaki 267 kişinin saat 23.27'de kurtarıldığı, hafif yaralılar olduğu ifade edildi. Yolcuların, feribotun varış noktası olan güneybatıdaki liman kenti Mokpo'ya götürüleceği aktarıldı.

BİRİNCİ KAPTAN VE MÜRETTEBAT GÖZALTINDA

Olayın kaptan ve vardiya zabitinin ihmali sonucu olayın meydana gelmiş olabileceği, soruşturmanın sürdüğü vurgulandı. Birinci kaptan ile Endonezyalı bir mürettebat üyesinin ağır ihmal şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Geminin dümeninde bulunan ikilinin, otopilotu devre dışı bırakmak için çok uzun süre bekledikleri ve çarpmasına neden olduklarından şüphelenildiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Dün Mokpo'ya gitmek üzere güneydeki tatil adası Jeju'dan ayrılan 26 bin 546 tonluk feribot, Sinan bölgesine bağlı Jangsan Adası açıklarında su altındaki bir kayaya çarpmıştı. Güney Kore medyasına göre feribotun pruvasında hasar meydana geldi, ancak herhangi bir su baskını yaşanmadı.

ABDULLAH AYDEMİR

