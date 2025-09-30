Türk savunma sanayii Fransa’ya göz dikti: 106 yıllık mühimmat şirketi için kritik görüşme

Avrupa savunma sanayiinde taşlar yeniden oynuyor. Türk savunma sanayiinin yükselen yıldızlarından Arca Defense, 106 yıllık Fransız mühimmat devi Manurhin için masada. 2018’de iflas eden ve ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) sermayesiyle ayakta kalan şirket, Fransız basınına göre sessizce satışa çıkarıldı. Şimdi gözler, bu tarihi şirketin Türklerin eline geçip geçmeyeceğinde.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ HAMLE

Ankara merkezli Arca Defense, Temmuz 2025’te İtalya’nın önde gelen mühimmat üreticisi Esplodenti Sabino’yu bünyesine katmıştı.

Satın almanın ardından şirket, Avrupa’daki ikinci büyük hamlesini yapmak üzere Fransa’da pazarlık masasına oturdu. Arca Defense’in Manurhin için yürüttüğü görüşmeler, Avrupa basınında “savunma sanayinde konsolidasyonun yeni dalgası” olarak nitelendirilmeye başlandı.

106 YILLIK DEV: MANURHİN

1918’de kurulan Manurhin (Manufacture du Haut Rhin), Fransa’nın Mulhouse kentinde uzun yıllardır mühimmat üretim makineleri alanında dünya çapında bilinen bir marka. Kartuş üretim makinelerinde küresel ölçekte lider olan şirket, onlarca yıldır ordulara ve savunma kurumlarına ekipman tedarik ediyor.

2018'DE İFLAS, BAE'YE SATIŞ

Manurhin, 2018 yılında iflas etmiş, ardından BAE merkezli Edge Group tarafından satın alınmıştı. Ancak Fransız basını, Edge’in bu stratejik varlığı elden çıkarmak için “sessiz bir satış” başlattığını öne sürdü. Satış için Türk firması Arca Defense’in öne çıktığı yazıldı.

AVRUPA'DA DENGELER DEĞİŞİYOR

Fransız medyası, Arca Defense’in Manurhin’i satın alması halinde Avrupa’daki savunma sanayi dengelerinin değişeceğini vurguladı. Fransız basını " Türk savunma sanayiini Avrupa pazarında kalıcı bir oyuncu haline getirebilir" şeklindeki yorumları paylaştı.

Diğer yandan Fransa’daki bazı analistler, “BAE neden bu kadar stratejik bir şirketi elden çıkarıyor?” sorusunu gündeme taşıdı. Arca Defense’in müzakerelerde ne kadar ilerlediği ise resmi olarak açıklanmadı.