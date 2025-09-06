Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fransa'dan övgü dolu sözler! Türkiye'nin gücü Le Figaro manşetinde

Fransa'dan övgü dolu sözler! Türkiye'nin gücü Le Figaro manşetinde

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fransa&#039;dan övgü dolu sözler! Türkiye&#039;nin gücü Le Figaro manşetinde
Türkiye, Savunma Sanayi, İHA, Savaş Uçakları, TCG Anadolu, TEKNOFEST, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile geliştirdiği savunma sanayi ürünleri uluslararası arenada ses getirmeye devam ediyor. Fransız gazetesi Le Figaro Türkiye'nin askeri gücün yolunda olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçları (İHA), füzeler ve savaş uçaklarına dikkat çekti.

Fransız Le Figaro gazetesi Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçları (İHA), füzeler ve savaş uçaklarıyla askeri güce dönüşme yolunda olduğunu belirtti.

Gazetenin "İHA'lar, füzeler, savaş uçakları: Türkiye, askeri gücün yolunda" başlıklı haberinde, Türk savunma sanayisinin son yıllarda attığı önemli adımlar ele alındı.

İstanbul'da binlerce insanın, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında ülkenin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu dahil Türk Deniz Kuvvetlerinin gemilerini görmeye geldiği kaydedilen haberde, Türkiye'nin "Mavi Vatan doktriniyle Akdeniz'de geniş bir egemenlik ve Karadeniz'de baskın bir rol istediğine" işaret edildi.

Fransa'dan övgü dolu sözler! Türkiye'nin gücü Le Figaro manşetinde - 1. Resim

Le Figaro'nun haberinde, "İHA'ların şirketi Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı (Selçuk Bayraktar) daha fazla ilgi çeken bir star, bir ulusal kahraman gibi." ifadesi kullanılırken, Bayraktar'ın yüzünün tek başına Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısını ve yenilikçi teknolojilerindeki canlılığını temsil ettiği değerlendirmesine yer verildi.

TEKNOFEST Mavi Vatan'da Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA gibi araçların sergilendiği belirtilen haberde, İstanbul Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin'in festivalde, TCG Anadolu'nun amfibi kapasiteleri ve taşıdığı İHA'lar sayesinde "bir güç projeksiyonu aracı" olduğunu ve geminin sahip olduğu hastaneyle insani operasyonlara da hizmet verebileceğini anlattığı aktarıldı.

Haberde, "Baykar tarafından yılda birkaç defa organize edilen TEKNOFEST, askeri gösteri ve teknoloji yarışmasını bir araya getiriyor." ifadesine yer verilen haberde, genç mühendis ekiplerin burada inovasyonlarını tanıtmak ve burs kazanmak için yarıştığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün önce TCG Anadolu'dan daha büyük bir geminin inşa edileceğini duyurduğu kaydedilen haberde, söz konusu Milli Uçak Gemisi'nin Türk Deniz Kuvvetlerine 2030'da teslim edilebileceğine işaret edildi.

Haberde, Türk savunma sanayisinin müşteri listesinin uzadığı vurgulanarak, Türkiye'nin nadiren kapılarını başkasına açtığı savunma sanayisinin başarılarını dünyaya ve potansiyel ticari ortaklarına göstermek istediği değerlendirmesi yapıldı.

Baykar'ın İtalyan savunma şirketi Leonardo'yla beraber SİHA geliştirmek ve üretmek için ortaklık imzaladığı hatırlatılan haberde, "(Baykar) ağustosun başında Hırvat ordusuna 6 adet TB2 teslim etti; Polonya, Katar, Kuveyt, birçok Sahel ülkesine de tedarik sağlıyor; Selçuk Bayraktar'a göre, (Baykar) toplam 42 ülkeye ihracat yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Fransa'dan övgü dolu sözler! Türkiye'nin gücü Le Figaro manşetinde - 2. Resim

"TÜRKİYE ARTIK SİLAHLARININ YÜZDE 80'İNİ ÜRETİYOR"

"Türk hükümeti, savunma sanayisinin ülke ekonomisinin lokomotiflerinden biri ve ihracat gücü haline geldiğini belirtiyor." bilgisi verilen haberde, Türkiye'nin 2024'te 185 ülkeye 7,1 milyar dolar değerinde savunma malzemesi ihraç ettiği vurgulandı.

Bunun bir önceki yıla göre, yüzde 29 artış anlamına geldiği ve Türkiye'nin bu sektörde dışa bağımlılığını da azalttığına işaret edilen haberde, "(Türkiye) Artık silahlarının yüzde 80'ini üretiyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

