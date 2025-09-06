Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör baronları hedeflerine ulaşamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valilik Binası Açılış Töreni ile 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sizlerin vasıtasıyla Malatya'mızın 13 ilçesindeki her bir kardeşime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman'da bizleri takip eden kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum.

A Milli Voleybol Takımı'mızı ve A Milli Basketbol Takımı'mızı aldıkları neticeler nedeniyle kutluyorum. A Milli Futbol Takımı'mıza da İspanya maçında başarılar diliyorum.

11 ilimizde inşası tamamlanan 300 bininci konutumuzun hamdolsun bugün sizlerle birlikte dağıtımını yapıyoruz. Bu muhteşem kalabalık bunun için burada. Modern, güvenli ve estetik anlayışla inşa edilen konutlarımızın Malatya ve diğer illerdeki kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ, AFAD, mimarından işçisine bu konutların inşasında emeği geçen her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Bugün insanıyla, doğasıyla, tarihi ve kültürüyle ışıl ışıl parlayan güzide şehrimizdeyiz.

"BERABER OLMAYI YENİDEN BAŞLAMAYI ÖĞRENDİK"

Şartlar ne olursa olsun bize olan güveni boşa çıkarmadık. İşimizi aşkla yaptık ve yapıyoruz. 6 Şubat'ta tarihin en yıkıcı felaketlerinden birini yaşadık. Devletimizin tüm kurumları 7/24 çalıştı. Kısa sürede enkazları kaldırdık. Umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık.

Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız dedik, Devletin tüm kurumları 7 gün 24 saat çalıştı. Kısa sürede enkazları kaldırdık. Beraber olmayı, yeniden başlamayı öğrendik.

"HER 3 HAK SAHİBİNİN İKİSİ EVLERİNE KAVUŞTU"

Meydanlarda verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğu içindeyiz. Haziran'da 250 bininci konutu depremzede kardeşlerimize vermiştik. Anahtarların büyük kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bugün Malatya'da 300 bininci konutun anahtarını teslim ediyoruz. Hükümet 'bu enkazın altında acaba ne zaman kalacak' umuduyla tam 2,5 yıldır bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz. Bugün itibarıyla deprem bölgesindeki her 3 hak sahibi vatandaşımızdan 2'sini yeni yuvasına kavuşturmuş oluyoruz

"43 BİN 403 HAK SAHİBİ YUVASINA KAVUŞUYOR"

Bugünkü törenle il ve ilçe merkezlerinde toplamda 9 bin 39 konutun kurasını çekiyoruz. Böylece Malatya'da 43 bin 408 hak sahibi yuvasının anahtarına kavuşuyor. Diğer şehirlerimizde çalışmalar devam ediyor. Yeni evine, yeni iş yerine kavuşmamış tek bir vatandaşımız kalmayana kadar çalışacağız.

"YIL SONUNA KADAR 453 BİN BÖLÜMÜ BİTİRECEĞİZ"

Böylelikle 300 bin sınırını aşarak 295 bin 929'u konut olmak üzere 304 bini aşkın yuva ve işyerini vatandaşlarımıza veriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak istiyoruz. Yeni ev ve işyerine kavuşmayan tek vatandaşımız kalmayana kadar çalışacağız.

Bugün 41 yeni yatırımın da açılışını yapıyoruz. Toplam tutarı 5 milyar 940 milyarı bulan bu yatırımlarımızla Malatya'mıza yeni bir çehre kazandırıyoruz.

Malatyalıların hayatına dokunan bu hizmet ve tesisleri sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bu eserlerin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımlarda emeği geçen bakanlıklarımızın, büyükşehir belediyemizi ve diğer kurumları canı gönülden tebrik ediyorum.

Nisan ayında bir zirai don olayı yaşadık. Malatya'da kayısı üretimine de zarar verdi. Tarım sigortası olanların 3,1 milyar liralık ödemelerini yaptık. Sigortası olmayan üreticimizin ise 3,8 milyar liralık ödemelerini yapacağız. Hayırlı olsun.

"TERÖR DUVARINI YIKACAĞIZ"

Bizim gündemimizde sadece ülkeye hizmet var. Sizi güvenli yuvalarınıza kavuşturmak var. Malatya ile diğer vilayetlerin hak ettiği yatırımlara kavuşması var. Terör belasından ebediyen kurtarmak var. Sabırla samimiyetle soğuk kanlılıkla çalışıyoruz. Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu da artmaya başladı. Bir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit ve gazi yakınlarımızı rahatsız etmeye çalışıyorlar. Muhtarlıkların kapanması asla söz konusu değildir.

Örgütün Suriye'deki uzantılarını kışkırtarak destek veriyor. Ellerinin altında bütün aparatları harekete geçiriyor. Hedefleri belli o da ilerleyen o süreci yavaşlatmak. Bilmedikleri bir şey var. Biz çok ama çok idmanlıyız. Allah'ın izniyle kurtulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. İlmek ilmek ördüğümüz süreci kurban etmeyeceğiz. Yetti. Savaş ve terör baronları emellerini ulaşamayacak.

Şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir işin içinde olmadık ve olmayacağız. Ana muhalefetin hali işler acısı. Ülkenin kanayan yaralarına derman olmak gündemlerinde yok.