Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da! Valilik binasının açılışı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valilik binasının açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde ağır hasar alan Malatya'da miting öncesi valilik binasının açılışını gerçekleştirdi.

Kurdeleyi kesmeden önce "Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında valilik binasının içerisinde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da! Valilik binasının açılışı yapıldı - 1. Resim

