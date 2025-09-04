Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme 50 dakika sürdü.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 17.00’de Bahçeli’yi ziyaret edeceğini duyurmuştu. Duran, ziyaretin Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşeceğini kaydetmişti.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.10 sıralarında Bahçeli'nin konutuna giriş yaptı. MHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. 50 dakika süren görüşme sona erdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, son olarak Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya gelmişti.

