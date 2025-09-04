Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme 50 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 17.00’de Bahçeli’yi ziyaret edeceğini duyurmuştu. Duran, ziyaretin Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşeceğini kaydetmişti.
GÖRÜŞME SONA ERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.10 sıralarında Bahçeli'nin konutuna giriş yaptı. MHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. 50 dakika süren görüşme sona erdi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, son olarak Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya gelmişti.
