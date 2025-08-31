MHP'den 'genel af' sinyali! "Sosyalleşmeli ve topluma kazandırılmalı"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, ceza infaz sistemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Ceza hukukunda, cezanın kendisi bizatihi bir amaç olmayıp, cezadan beklenen amaçları elde etmek için kullanılan bir araçtır" diyen Yıldız, mahkumun topluma kazandırılması gerektiğini söyledi.

Feti Yıldız

GENEL AF SİNYALİ

Yıldız'ın sosyal medyadaki açıklaması şöyle:

"Cezalandırmayla ulaşılmak istenen, ceza yaptırımı tehdidiyle vatandaşların kanuna uygun davranma eğilimlerini arttırmak, bireylerin gelecekte başka bir suç işlemesini engellemek, en önemli ve esas olan amaç ise mahkumların yeniden sosyalleştirilmesi ve topluma kazandırılmasıdır.

Bu nedenle, günümüz infaz hukukunda sadece ıslahı öngören anlayış terk edilerek yerini mahkumların yeniden sosyalleştirilip sağlıklı bireyler olarak toplumsal hayata geri dönmelerini hedefleyen eğilime bırakmıştır.

Ceza politikası da mahkûmları sosyalleştirme amacına dönük bir değişim geçirmiş olup, mahkumların, sosyal hayata hızlıca adapte olabilmeleri, sosyal sorumluluk bilinci içinde suçtan uzak kalarak hayatlarını sürdürebilmeleri sivil hayatta sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri çağdaş infaz rejiminin temel amacı haline gelmiştir.

Mahkumların sosyalleştirilmesi amacını törpüleyen şeylere fırsat verilmesin.

GENEL AF TARTIŞMALARI

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda konuşan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Genel af zaruri ihtiyaçtır" ifadesini kullanmıştır.

Arınç, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması, ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve adil bir infaz düzenlemesi yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Umut Hakkı'nın uygulanması, KHK'yla ihraç edilenlerin yaşadığı sıkıntılar ve beraat edenlerin görevlerine dönememesi gibi sorunlara dikkat çekmiştir.

Hukuk içinde kalmak şartıyla yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini vurgulamış ve komisyonun bu adımları cesaretle atması gerektiğini ifade etmişti