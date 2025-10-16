Narin Güran davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın avukatı davadan çekildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra bulunmuş, dava ise Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

28 Aralık 2024'te çıkan kararla Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

BAHTİYAR'IN AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Ülke gündemine oturan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Sanık Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, yaptığı yazılı açıklamayla davadan çekildiğini duyurdu. Eryılmaz, "Artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum" dedi.

"SES KAYDININ VARLIĞI..."

Avukat Eryılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Bugün, sadece bir vekillik görevinden değil, inancımın ve meslek onurumun sınandığı ağır bir yükten çekiliyorum. Narin Güran davasında, en zorlu anlarda savunmasını üstlendiğim Nevzat Bahtiyar'ın avukatlığını, artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum.

Bu kararımın ardında, bir davayı omuz omuza yürütmemiz gereken bir meslektaşımın, dava karara bağlandıktan sonra hakikati savunmaktan imtina etmesi yatmaktadır. Sosyal medyanın acımasız koridorlarında tek başıma mücadele ederken, şahsıma yönelik linç kampanyalarına karşı suskun kalması bir yana, o linci örgütleyenlerle kurduğu dostluklar, yüreğimde derin bir yara açmıştır.

Ancak bardağı taşıran son damla, bizzat o avukata ait olduğu iddia edilen ve "Narin'i Nevzat öldürdü" dediği bir ses kaydının varlığı olmuştur. Bir savunmanın temelini oluşturan güven, kendi yol arkadaşımız tarafından dinamitlenmiştir. En acısı ise, tüm bu yaşananları bilen müvekkilim ve ailesinin, bu onur kırıcı ihanet karşısında derin bir sessizliğe bürünerek beni yalnız bırakmasıdır.

"BU, BİR PES EDİŞ DEĞİL"

Yanınızda olması gerekenlerin gölgesi bile üzerinize düşmüyorsa, inancını yitirmiş bir avukatla aynı safta durmanız isteniyorsa ve en önemlisi, savunduğunuz kişinin masumiyetine dair şüphe bizzat ortağınız tarafından dile getiriliyorsa, o savaşta daha fazla kalınamaz.

Ama Narin Davası'nda, Narin için yapmış olduğum ve yapacağım çalışmalarla elde ettiğim bilgiler doğrultusunda bir vatandaş olarak dışarıda kalan, yargılamalara dahil olmayan ya da başka suçlardan yargılanan suça karışan kişilerin de yargılanması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarlarda bulunmaya ve rahatsız etmeye devam edeceğim.

Bu, bir pes ediş değil, hakikate ve meslek ve şahsi onuruma olan saygımın bir gereğidir."