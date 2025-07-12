Askerlik süresi kısılacak, genel af yolda! Cem Küçük'ten 'silah yakma' sonrası çarpıcı iddia

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'lı 30 kişilik grubun silahlarını yakmasının ardından Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten çarpıcı iddia geldi. Genel affın çıkacağını düşündüğünü söyleyen Cem Küçük, askerlik süresinin ise daha da çıkacağını belirtti.

Terörsüz Türkiye yolunda dün yeni bir aşamaya geçildi. Terör örgütü PKK'lı 30 kişilik bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakarak imha etti. Türkiye 41 yıllık terör belasından kurtulmasına yönelik atılan adımın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı tarihi konuşmada, "Terör örgütü silah bıraktı, Türkiye Yüzyılı'nın kapısı ardına kadar açıldı" dedi.

Terörün sona ermesi için atılan adımlar ülke genelinde bayraklarla sevinçle kutlanırken, dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Türkiye’nin savunma politikalarında da köklü değişikliklere yol açabileceğini belirterek çarpıcı iddialarda bulundu. Ekol TV'de konuşan Cem Küçük, askerlik süresinin kısalıp, genel af çıkabileceğini söyledi.

"ASKERLİK SÜRESİ 1-2 AYA DÜŞEBİLİR"

"PKK'nın tamamen silah bırakması durumunda, savunma harcamalarında ciddi bir dönüşüm yaşanabilir" diyen Cem Küçük, Ar-Ge ve savunma sanayiine daha fazla kaynak aktarılmasının önünün açılabileceğini ifade etti. Küçük, profesyonel orduya geçiş sürecinin hızlanabileceğini belirterek, "Belki askerlik süresi 6 aydan 1-2 aya kadar düşebilir" şeklinde konuştu.

"GENEL AF ÇIKARMAK LAZIM"

Silah bırakma töreni sonrası gündeme gelen 'genel affı' da değerlendiren Küçük, "PKK silah bırakıyorsa hayatın gerçeğidir, affı çıkarmak lazım. Af çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

ERDOĞAN, OLASI BİR SEÇİMDE İMAMOĞLU'NU YENER

Olası bir seçim senaryosuna ilişkin de görüşlerini de aktaran Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekrem İmamoğlu karşısında seçimi kazanacağını söyledi.